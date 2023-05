El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València y candidato de esta formación a la Alcaldía, Fernando Giner, ha defendido para la ciudad la opción de centro que representa frente a un «bipartidismo de toda la vida» que está «condicionado por los extremos». «Que no digan que esto es una cuestión entre bloques porque no es verdad. La vida no es una cuestión de bloques», ha señalado.

Asimismo, ha considerado que «València no puede permitirse cuatro años más de Ribó», en alusión al alcalde de la ciudad y candidato de Compromís a la reelección, y ha resaltado el «voto útil» que representa Cs «para que se produzca ese cambio» que reclama en el consistorio de la capital valenciana. «Soy el verdadero voto útil», ha asegurado Giner en una entrevista a Europa Press, a la vez que ha indicado que concurre a los comicios del 28M con una candidatura que representa «un equipo muy bien conformado». «La solución no creo que sean los extremos. Creo que existe una posibilidad en el centro, con una persona muy preparada y con un equipo muy bien conformado para sacar adelante la ciudad», ha dicho. Ha añadido que su lista «representa ese mensaje» y «lo que es València». «Vamos a ser llave y nos van a dar esa oportunidad», ha añadido Fernando Giner, que afronta su tercera campaña electoral como candidato de Cs en València, como edil desde 2015 y con «un equilibrio perfecto» gracias a esos «ocho años de experiencia como concejal» y también a la adquirida antes «en el sector privado». «Un cambio va a haber, pero va a ser el que diga Ciudadanos», ha apostillado. «Vamos a exigir que se cumpla nuestro programa. Nuestra reivindicación es para València», ha matizado. En este sentido, ha recordado su lema de campaña: 'Valencia eres tú'. El cabeza de lista de Cs ha expuesto que en la calle percibe «un apoyo absoluto». «Hacia mí y hacia lo que represento. Satisfacción, cariño y aprecio por el trabajo que estoy haciendo por València», ha concretado. Tras ello, ha resaltado que en el consistorio ha demostrado que es «capaz de dialogar y de llegar a acuerdos» y ha aludido a los alcanzados en pandemia o al referido a presupuestos. «Ya he demostrado que soy capaz de entenderme con todos los grupos políticos cuando se trata de solucionar un problema concreto y dar soluciones concretas a los ciudadanos de València», ha aseverado el edil, que ha indicado que se presenta de nuevo a las elecciones «con la ilusión de siempre» y «convencido» de que es «el mejor candidato». Fernando Giner ha opinado que València necesita «capacidad de gestionar sobre todo la convivencia en muchos aspectos: en la relación público-privada, en la movilidad o entre terrazas y vecinos». «Convivir es la gran demanda del siglo XXI y es lo que se precisa», ha considerado. El representante de Cs ha apuntado que quiere una ciudad «cómoda, abierta, diversa e inclusiva y muy valenciana» en la que «la gente sea feliz». Asimismo, ha expuesto que él y el resto de su candidatura pueden aportar a la capital valenciana «diálogo, gestión, plena inclusión, diversidad y valencianía». Respecto a la primera de estas cuestiones ha afirmado que «la ciudad necesita tranquilidad, menos confrontación» y la capacidad de «entendernos todos». En cuanto a la segunda, ha asegurado que «el municipalismo no es un tema de derechas o izquierdas» sino de «saber y entender qué necesitan los vecinos». "no se legisla, se gestiona" «No se legisla, se gestiona. Que las calles estén limpias, que los jardines estén en condiciones, que haya seguridad o que el tráfico esté bien es una cuestión de gestión», ha agregado Giner. Sobre la «plena inclusión» que busca ha comentado que aboga por que «todas las personas, con las condiciones de cada una, tengan las mismas oportunidades». De este modo, ha destacado que en su candidatura hay «un 20% de personas con discapacidad» y «un 20% de origen migrante», así como compañeros con experiencia municipal, autónomos, jubilados o deportistas. Por lo que se refiere a la diversidad ha hablado de la necesidad de tener en cuenta la «sociocultural» o la de «procedencia». En cuanto al valencianismo, el candidato de Cs ha subrayado el «amor» por València y la necesidad de «no depender de Madrid para tomar las decisiones de la ciudad». Fernando Giner ha aludido a «un valencianismo moderno» que «además de defender las señas de identidad reivindique el Corredor Mediterráneo o la financiación, los eternos déficits que tiene València con el PP o con el PSOE». «València necesita su capitalidad», ha apostillado, a la vez que ha defendido una visión «metropolitana» para atender muchas cuestiones como el transporte, la seguridad y otras que requieren una mirada «más allá del concepto ciudad del siglo XX». "no me veo ensombrecido por nadie" Preguntado por si Cs se siente amenazado o ensombrecido por el PP tras la decisión de miembros de su partido de unirse a las filas 'populares', Fernando Giner ha respondido: «Yo no me veo ensombrecido por nadie. A mí no me asusta nada. Yo creo en lo que creo y lo voy a defender. Voy a luchar por el proyecto regenerador y por modernizar València. No me asustan nada». «Yo lo que tengo claro es lo que quiero. Estoy convencido de lo que estoy haciendo. Estoy convencido de la lista que presento. Y sé que no me equivoco», ha añadido el cabeza de lista de Ciudadanos en València.