El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha denunciado el «maltrato» que el Gobierno local ha dado a las agrupaciones deportivas de barrio y ha prometido que si gobierna tras las elecciones del día 28 todas recibirán los espacios que merecen para realizar su actividad.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sotomayor ha puesto el ejemplo de la agrupación deportiva de Canillejas, que desde hace cuatro décadas a través del deporte ha sacado a cientos de chicos de la marginalidad y ha transformado socialmente el barrio. «Ahora están a punto de desaparecer porque hay un ayuntamiento que les ha declarado la guerra y no les ha renovado el permiso para poder estar allí», ha criticado.

El aspirante municipal de Podemos, antiguo atleta profesional, está a favor de que los Juegos Olímpicos recalen en Madrid pero antes debería mejorarse el deporte de base en la capital y eso pasa por atraer cuanto más usuarios mejor a las instalaciones deportivas municipales. Así, no quiere que unas futiribles Olimpiadas se conviertan «en pelotazos urbanísticos especulativos para hacer negocio a costa de un espectáculo deportivo».

En el programa de Sotomayor aparece el plan 'Barrios Olímpicos', con el que quiere llevar instalaciones deportivas públicas a todos los barrios. Critica, por ejemplo, la privatización de la centro deportivo de la plaza de la Cebada, «con acceso público sobre de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 11 de la noche a 30 euros, y a 70 euros con acceso privado el resto del día».

París, "un caso de éxito"

Por tanto, si llega al Gobierno local en Madrid, municipalizará todos los centros deportivos y cambiará el «desastroso» servicio de reserva de pistas para que todos los grupos de chavales puedan practicar su deporte, y no solo el fútbol.

El aspirante local de Podemos quiere también incluir grupos de dinamización para atraer a los más jóvenes al a práctica del deporte. «Creo que el experimento de éxito ha sido París. Allí desde los años 80, a través del programa 'Deporte de Proximidad', trabajaron con integradores sociales, con dinamizadores, y fue de éxito. Hoy Francia tiene deportistas provenientes de antiguas colonias senegalesas, que ahora son deportistas de éxito y no sólo en fútbol», ha contado.

También dirigido a un público mayoritariamente joven, Sotomayor propone la construcción de más centros culturales. Como ejemplo, ha puesto que en Vallecas solo hay un centro municipal de música, por lo que muchos jóvenes se ven obligados a utilizar los centros de asociaciones vecinales para poder ensayar.

En este punto, ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid haya desalojado del centro cultural Conde Duque a la asociación 'Un cuarto en llamas', que realizaba decenas de actividades, con más de 15.000 visitantes. «Si esto es tomarse en serio la juventud, si esto es tomarse en serio la cultura para la gente joven, pues yo estoy radicalmente en contra», ha aseverado Sotomayor.

Si no entra en cibeles, volverá a su trabajo

Sotomayor confía en que Podemos no solo va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid el próximo día 28, sino que van a gobernar. Pero en el hipotético caso de que no obtenga plaza de concejal volverá a su puesto de trabajo, con «una experiencia muy bonita» bajo el brazo.

«La vida es una etapa, a mí no se me caen los anillos. Yo no me voy a intentar agarrar el sillón como hacen otros que llevan 30 años en política, dando elecciones y hablando de la clase política como si llevasen dos días.. Lo que pasa es que es muy duro volver al trabajo por 1.000 euros al mes. Pues yo con ese dinero no me va a costar, así que no tengo ningún problema, y con la cabeza muy alta además», recalca.

Sin embargo, el candidato de Podemos a la Alcaldía confía en gobernar porque ya lo consiguieron en 2015 en Madrid. «Quiero acabar con este derrotismo de que esto es muy difícil, muy complicado, porque ya lo conseguimos hace ocho años y lo volveremos a lograr», concluye.