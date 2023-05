Teresa Rodríguez asegura que todos los alcaldes de Adelante Andalucía se bajarán el sueldo en los ayuntamientos

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha participado este sábado en un acto de campaña en Huelva en apoyo al candidato de Adelante, Jesús Amador, donde ha asegurado que «lo primero que harán los alcaldes y alcaldesas de Adelante Andalucía en cuanto lleguen al ayuntamiento será bajarse el sueldo».

Según ha indicado la formación en una nota, desde hace años Rodríguez «se ha convertido en una referencia en propuestas contra los privilegios políticos». Algo que «ha sido una de sus principales reivindicaciones en los últimos años».

«Nos llama especialmente la atención que una provincia como Huelva, con los salarios brutos más bajos de Andalucía, y por tanto de los mas bajos de España, tengamos a un alcalde que se ha subido el sueldo un 9% desde 2019», ha criticado la portavoz, en referencia a datos que «se pueden comprobar al tratarse de datos oficiales».

Además ha explicado que la bajada de salario es algo que «se puede hacer de forma inmediata», así como ha señalado que «se trata de una forma de imprimir de ética el ejercicio de la representación pública», por eso Amador ha indicado que la primera medida que tomaría en el Ayuntamiento de Huelva será la de «bajarse el sueldo». Rodríguez ha puesto como ejemplo la experiencia del alcalde de Cádiz de Adelante Andalucía, José María González 'Kichi', que «cobra la mitad del alcalde de Huelva teniendo dimensiones similares».

«Es una forma de reconciliarse con la ciudadanía, la gente está pasando mucha fatiga para llegar a fin de mes, está la gente quitándose de comprar en el supermercado las últimas semanas del mes porque no les llega el sueldo y ante esa realidad no podemos tener alcaldes que se suban un 9% el salario y se monten en salarios de 5.000 euros, no es razonable», ha subrayado Rodríguez.

La líder de Adelante ha concluido exponiendo que un representante público «tiene que ser representativo de los ciudadanos para los que trabaja y a los que representa» y que, para eso, «hay que vivir como la gente corriente y nuestro concejal Jesús Amador ya presentó una iniciativa en este sentido que reduciría hasta en 500.000 euros este salario excesivo respecto lo que tiene la gente de esta ciudad»

Por su parte, Jesús Amador ha aprovechado el acto público para presentar su proyecto para la capital onubense, que bajo el lema 'una ciudad para vivirla' ha desarrollado el programa que plantea para los onubenses. Una ciudad «para disfrutarla» y según Amador, «eso empieza por tener vivienda, luz y agua a precios asequibles, con una comercializadora eléctrica con una remunicipalización del agua y con la bajada de precios».

Por último, el candidato ha achacado a PP y PSOE que «no hayan sido capaces» desde el ayuntamiento de «hacer de Huelva una ciudad verde, con una patrimonio cuidado y que resista al permanente chantaje de elegir entre contaminación y empleo».