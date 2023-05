El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha prometido que remunicipalizará el servicio de limpieza y recogida de residuos de las calles, el cuidado de los mayores, discapacitados y personas vulnerables y el cierre del vertedero de Valdemingómez en 2025.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sotomayor recuerda que el Ayuntamiento de la capital destina a limpieza y recogida de residuos 1.500 millones de euros al año «en privatizaciones del Partido Popular». «Los contratos están blindados hasta el año 2027. Yo me comprometo, si los ciudadanos me dan su confianza, que el próximo 2027 hagamos una remunicipalización de los servicios de limpieza. No nos tiene que templar la mano porque se puede hacer, porque cuando el servicio público de limpieza funciona, es de éxito. Y esto podemos hacerlo», ha indicado.

Como ejemplo, ha puesto el caso de Alcorcón, cuyo presidente de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA), Jesús Santos, «ha recuperado la empresa pública tras haberla dejado en quiebra total y absoluta el anterior alcalde, David Pérez». «Y ahora resulta que no solamente le dan premios de limpieza internacional a Alcorcón, sino que es el octavo municipio más limpio de toda España. Esto pasa porque los servicios públicos funcionan mejor que los servicios privados», ha apostillado.

El aspirante municipal de Podemos reconoce que antes de 2027 no puede cancelar esos contratos porque están blindados «y sería inasumible económicamente romperlos». «Pero sí podemos exigir a las empresas que cumplan con el pliego de condiciones que, por cierto, ahora sí que están cumpliendo, ante las elecciones. Ahora se han puesto las pilas para exigir que estén las calles muy limpias para que la gente vea que sus calles están limpias, pero durante tres meses han estado sumidos en la basura», ha apuntado.

Respecto a los cantones de limpieza, Sotomayor propone reestructurarlos porque no ve de recibo que haya un cantón cerca de un colegio o de viviendas. «Los vecinos están hartos. Yo creo que este es un elemento fundamental de la política municipalista. A la gente le gusta cuando que salga del portal de su casa su calle se vea limpia», ha defendido.

Cierre de valdemingómez

El aspirante a la Alcaldía se ha comprometido a que el vertedero de Valdemingómez cierre en 2025 si gobierna. «Hay que cumplir lo que se pactó, que era el cierre del 2025. No es una cosa que me haya inventado yo, ni que en Podemos nos hayamos vuelto locos. Pero pese al pacto, no hay voluntad de querer cerrarlo. Y cuando no hay voluntad, pues la gente se enfada», ha esgrimido.

«Creo que hay que llegar a un gran pacto entre municipios para que haya pequeñas plantas de repostaje donde se puedan llevar los vertidos. No es nada solidario que haya un punto concreto donde vayan los vertederos de muchos municipios. Esto no es nada solidario», recalca.

En otro orden de cosas, Sotomayor reivindica su proyecto de 'Playas de Madrid', para crear parques de agua reciclada, como los que existen ahora en Madrid Río, con zonas con sombras para protegerse del calor y la emergencia climática.

El candidato pide al PP que no tale árboles y no cree plazas sin sombra y como ejemplo ha puesto el nuevo diseño de la Puerta del Sol. «Me pasaron una foto la semana pasada que llegamos casi a los 40ºC con la gente resguardándose debajo de la marquesina del Metro de Sol. Pues no, hay que revertir esto», confía.

Empresa pública de cuidados

Roberto Sotomayor también quiere remunicipalizar los servicios de atención a mayores y personas vulnerables del Ayuntamiento a través de una 'empresa pública de cuidados', que califica como medida estrella de su programa. «Los servicios sociales en Madrid están auténticamente deteriorados. El 80% están privatizados y la gran mayoría están en manos de las empresas de Florentino Pérez. El 98% de los trabajadores y trabajadoras están una precariedad brutal, con unos sueldos míseros, con unas condiciones lamentables que no les protegen cuando van de un domicilio a otro», ha apuntado.

«Madrid no se puede permitir que haya unos servicios tan deteriorados. No se puede permitir que las propias trabajadoras de los servicios sociales de atención domiciliaria sean las propias usuarias. ¿Pero dónde se ha visto esto?», se ha preguntado.

Por ello, plantea que esta empresa pública se encargue de reagrupar todos los servicios de cuidados y que estos sean «servicios decentes, con dignidad, no solamente para los trabajadores con buenos sueldos, sobre todo para que los usuarios».

Sotomayor reprocha a Almeida que hay centros de mayores colapsados, como el de Ascao, «con listas de espera de hasta dos años». «El servicio de cafetería en sus centros de mayores, que es el único espacio que tenían para poder reunirse, conversar y charlar, se lo han quitado porque estaba privatizado. Yo creo que los mayores quieren ser también protagonistas de nuestra ciudad y no lo son porque no tienen sus espacios», se queja.

1.200 psicólogos municipales

El aspirante de Podemos incluiría en esta empresa pública de Cuidados también al Samur Social, los centros de acogida de menores, los servicios de atención domiciliaria, los centros de atención a la infancia, los centros de apoyo a las familias e incluso Madrid Salud, una entidad «que está muy infrautilizada y tiene unas funciones que en estos momentos no se están desarrollando». Allí contrataría a 1.200 psicólogos municipales para atender a madrileños con problemas de salud mental.

También incluiría en esta empresa pública una figura nueva, un profesional 'canguro' que se encargue de los menores de 16 años para aquellas familias, sobre todo para mujeres que también tienen derecho a poder disfrutar de su tiempo libre o para ir a una entrevista de trabajo y no saben con quién dejar a sus hijos o que tienen que ir a una entrevista o a un examen. «Me parece que es algo que está funcionando en otras ciudades. Creo que no hay ninguna medida tan feminista como esta», ha resumido.