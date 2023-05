Calabuig (APV) "estudiará con atención" la reivindicación de una nueva DIA para la ampliación del Puerto de València

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Joan Calabuig, ha manifestado que «estudiará con mucha atención» la petición del alcalde de València, Joan Ribó, de realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto.

El nuevo responsable de la APV y el primer edil han mantenido este viernes su primera reunión desde que Calabuig accedió el cargo, un encuentro que han calificado de «altamente constructivo» desde un clima «muy positivo» y de cordialidad. «Creo que ha habido una gran coincidencia en muchos puntos», ha comentado el alcalde.

En la reunión han abordado cuestiones como la ZAL o el futuro ente que gestionará La Marina, para el que Calabuig «no descarta en absoluto ninguna opción», incluida la presencia de la APV, según ha explicado en declaraciones a los medios tras el encuentro.

Calabuig ha subrayado que «las iniciativas del Puerto de València son iniciativas en las que la ciudad debe tener un protagonismo central», por lo que ha asegurado que desde la APV «escucharán a la ciudad» y trabajarán «conjuntamente» con el Ayuntamiento. «Seremos y somos altamente sensibles a las preocupaciones que nos ha planteado el alcalde», ha afirmado.

En esta línea, preguntado por si esta sensibilidad llega hasta la posibilidad de realizar una nueva DIA para la ampliación del Puerto, Calabuig ha afirmado que, «si el alcalde plantea esa cuestión», desde la APV «como mínimo» tienen «la obligación de estudiarlo con mucha atención». «Desde luego así lo haremos», ha señalado.

El presidente de la APV ha manifestado que, al estar en sus «primeros días» al frente de la gestión de la Autoridad Portuaria, le «cuesta saber exactamente cuál sería el punto jurídico exacto de un tema tan concreto». «Pero, evidentemente, que no haya la menor duda de que, si el alcalde plantea una reflexión sobre esa cuestión, nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta».

Sobre este asunto, el primer edil ha explicado que durante la reunión ha «reiterado los problemas» del proyecto a Joan Calabuig. «Yo no me opongo en principio a la ampliación, lo que sí que me opongo es a los efectos que pueda provocar esta ampliación si no se contemplan las medidas correspondientes para resolverlas», ha indicado el alcalde, y se ha referido en concreto a la movilidad y las consecuencias en las playas del sur.

La marina

Por otra parte, el alcalde ha explicado que durante la reunión se ha abordado el diseño del ente que gestionará La Marina tras la disolución del consorcio que la ha dirigido hasta ahora, una cuestión en la que trabajarán después de las elecciones del 28 de mayo. Ribó ha expuesto que «el Puerto debe decidir si quiere estar en ese nuevo ente». «Nosotros estaríamos encantados de que estuviera, pero es una decisión que ellos han de tomar, por supuesto también la Generalitat y nosotros», ha afirmado.

A este respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria, preguntado por si al Puerto le interesa estar en ese nuevo organismo, ha indicado que «lo que pueda hacer el Puerto para que el proyecto de La Marina sea un éxito para València lo hará».

«Por tanto, no descartamos en absoluto colaborar dentro del proceso que ha señalado el alcalde en cuanto pase el electoral, trabajar sobre el proyecto conjunto de la Marina y los instrumentos jurídicos que deben servir para gestionarla. No descartamos en absoluto ninguna opción», ha agregado.

Preguntado por la situación en la que quedan los terrenos cedidos gratuitamente al Ayuntamiento como el edificio de los Docks o los tinglados --que el anterior presidente de la APV manifestó que debían revisarse «caso a caso» tras un informe de la Abogacía del Estado--, Calabuig ha señalado que necesita «más tiempo» para pronunciarse sobre esta cuestión, pero ha asegurado que, en todo caso, lo que quiere la APV es «dialogar y llegar a acuerdos».

Zal, desembocadura y escalera real

Asimismo, el alcalde y el presidente de la APV han tratado el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), y han indicado que están a la espera de conocer la resolución del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

Otro de los temas abordados en el encuentro ha sido el Parque de Desembocadura. Joan Ribó ha reiterado que este proyecto «es muy importante para Nazaret» y ha agradecido la cesión de terrenos e inversión de la APV.

También han hablado sobre el proyecto pendiente de recuperar la Escarela Real, que se debe «poner en marcha otra vez», ha apuntado el alcalde. Sobre ello, el presidente de la APV ha manifestado estar «totalmente de acuerdo». «Vamos a trabajar también conjuntamente a ver cuáles son los elementos que pueden haber tenido algún problema para desbloquearlo lo más pronto posible», ha asegurado.

Por otro lado, el alcalde ha detallado también que en el encuentro se han abordado los pliegos de condiciones de la lámina de agua, un tema sobre el que el alcalde espera llegar «pronto» a un acuerdo «porque es un tema relativamente urgente».

"descarbonización total" del puerto

Joan Calabuig ha insistido en que «claramente» el «objetivo central» de la APV debe ser la «descarbonización total» de sus infraestructuras con el horizonte del año 2030.

Para ello, ha apuntado, la movilidad del Puerto tiene que evolucionar hacia una movilidad ferroviaria« y »la que no sea ferroviaria debe avanzar también desde el punto de vista de la descarbonización, no se puede quedar detrás tampoco".

El presidente de la APV ha subrayado que «este clima en favor de la descarbonización ha impregnado también la acción cotidiana de todas las empresas y entidades del Puerto» y que están «todos alineados». Asimismo, ha asegurado que este proceso no debe ser visto como una «carga» sino como una «fuente de oportunidades de trabajo y de actividad económica muy importante». Como ejemplo ha puesto la necesidad de formar «a muchos más maquinistas de tren».