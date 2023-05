El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que «el PSOE debería romper cualquier relación con una fuerza política que incluye asesinos en sus listas», en relación a la inclusión de etarras condenados por asesinato en las listas que Bildu ha presentado a las elecciones del 28M.

«Siempre he tenido esa posición dentro del PSOE», ha declarado este viernes Lambán a los medios de comunicación, después de publicar este jueves un tuit en el que ha manifestado: «Por mí, @ehbildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el @PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos».

Lambán ha recalcado que el PSOE tiene 142 años de vida y «se ha caracterizado siempre por ser un partido democrático, donde han coexistido maneras de ver la política, de ver España y de ver el partido distintas entre sí».

«Hace unos cuantos años que en determinadas cuestiones, no en todas, yo pienso distinto que el presidente Sánchez, pero no quiere decir que no le respete; respeto democráticamente a todo el mundo», ha continuado Lambán, añadiendo: «En el PSOE en este asunto estoy en minoría y lo acepto con deportividad».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho estas declaraciones en Cuarte de Huerva, donde ha visitado, acompañado por la consejera de Economía, Marta Gastón, la empresa Veralia Spain.