El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz proyectará varios documentales basados en los grupos que recalarán en Vitoria-Gasteiz con motivo del Azkena Rock Festival, bajo el título 'Rock on top', del 24 de mayo al 14 de junio.

En un comunicado, el Ayuntamiento de la capital alavesa ha explicado, este viernes, que la asistencia a las proyecciones es gratuita, previa recogida de invitaciones.

El programa de esta edición ofrece cuatro «rockumentales» en versión original subtitulada. El primero tendrá lugar el miércoles 24 de mayo con el visionado de 'Gimme Danger'; para proseguir, el 31 de mayo, con 'Lydia Lunch: the war is never over'.

'The store of undertones' se proyectará el 7 de junio y 'El Drogas', el 14 de junio, con las presencia del protagonista del documental, Enrique Villarreal, 'El Drogas'.

Las proyecciones tendrán lugar a las 19.00 horas, con invitaciones, que se pueden solicitar a través de entradium.com o llamando al teléfono 945 16 18 20, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 21.00 horas.