Los partidos políticos de la Comunitat Valenciana han dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 28M, con una velada de actos simbólicos, festivos y de hermanamiento y con la tradicional pegada de carteles, desde hace años en formato reducido y principalmente virtual, para llamar al voto en una de las plazas que se prevé más disputadas en estos comicios.

Tras un mes de precampaña con un continuo 'goteo' de visitas de líderes nacionales y una apretada agenda de los candidatos por delante, los principales partidos están listos para captar en las urnas el voto de los valencianos que, según la encuesta del CIS conocida este jueves, sería con un 30,7% para el PP como fuerza más votada en las autonómicas pero con un Botànic que podría revalidar el Gobierno al quedarse CS fuera de la cámara y mantener Unides Podem-EU representación en Les Corts.

El acto principal de los socialistas se ha celebrado en Mislata (Valencia), donde el secretario general del PSPV y candidato a la reelección como 'president', Ximo Puig, ha estado arropado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha sido la encargada del PSOE de dar el pistoletazo de salida a la campaña del 28M.

Puig se ha mostrado principalmente orgulloso del avance de la creación de empleo en las dos legislaturas del Botànic; logros económicos como el aumento de inversión extranjera y la industrial --con la gigafactoría de Sagunto y el mantenimiento de Ford-- y ha instado a «no perder la memoria» porque con el PPCV se recortaron los servicios públicos y subieron los impuestos, ha criticado, aunque ahora hablen de «infierno fiscal».

En esta línea, ha defendido todo el trabajo de su gobierno a favor de las personas y ha insistido en que «no es igual quien gobierne» porque «hay quien gobierna para la gente y quien gobierna para ellos». Así, ha reivindicado la «política de justicia social» del PSOE: «Ese es el aval para decir a la gente a los ojos que tenemos que superar nuevas fronteras, tenemos la capacidad de ir más allá y que tenemos credibilidad para hacerlo».

Según ha dicho, el socialista «es el proyecto de la mayoría social, y nosotros queremos ganar la mayoría social y política para poder hacer nuestro proyecto, que es el de todos los valencianos». Y se ha dirigido a aquellas personas que pueden no haber votado nunca al PSOE: «Este no es un proyecto solo para unos pocos; no hay sectarismo, hay apertura, capacidad de encuentro; esta tierra lo merece», ha dicho y ha añadido: «Queremos ganar la mayoría social y política para poder hacer de este proyecto el de todos los valencianos y valencianas».

Por su parte, la candidata socialista al Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha asegurado que el PSPV ganará porque «hemos estado donde toca y dado la cara en los momentos más difíciles por la mayoría». «Somos el partido del empleo, de la honradez y de la justicia social. Nos merecemos la confianza de la mayoría porque hemos hecho las cosas bien y para todos», ha expresado.

La segunda 'pata' del Botànic, Compromís, ha elegido el Mercado Central de Alicante para arrancar la carrera hacia la Generalitat. Su candidato a la Presidencia, Joan Baldoví, quien ha recalcado que ahora la campaña «va de bo» y ha subrayado que todas las encuestas apuntan a un Consell de izquierdas en el que la coalición será decisiva.

Según ha defendido Baldoví, acompañado por la número uno por la provincia de Alicante, Aitana Mas, y el alcaldable por la capital, Rafa Mas, estas elecciones no van «de lo que pasa a 300 kilómetros de aquí», sino que son las de la proximidad.

Por ello, ha considerado que el 28 de mayo es el momento de Compromís, de «plantarse» y conseguir una financiación justa y de dar un «nuevo impulso» al Botànic para ser «más reivindicativo, valiente y ambicioso» ante el Gobierno central. «Me comprometo a que cada voto a Compromís sirva para mejorar la vida de los valencianos y valencianas», ha asegurado.

'Riboluciona València' es el lema que ha anunciado el alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, para su campaña municipal, en una imagen en la que aparece con una bicicleta. «Estas elecciones van de si València en 2024 será conocida por ser la Capital Verde Europea o si volveremos a aparecer en los informativos por casos de corrupción (...). Esto es lo que nos jugamos y no si Sánchez o si Feijóo», ha expuesto.

La confluencia Unides Podem-EU ha arrancado campaña tras una 'picaeta' con militantes en la sede de Esquerra Unida PV, con la participación del candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, la número 2 por la provincia de Valencia y coordinadora de Esquerra Unida PV, Rosa Pérez Garijo, y la candidata a la alcaldía de València, Pilar Lima.

Illueca ha apelado a «la valentía» de los votantes porque ha remarcado que Unides Podem aspira a conseguir un gobierno progresista con una correlación de fuerzas que permita hacer «políticas valientes a la altura de lo que la sociedad necesita», mientras que Pérez Garijo ha afirmado que comienzan la campaña «con mucha ilusión, fuerza y ganas» porque con la confluencia pretenden aspirar a un Botànic «más situado a la izquierda para avanzar en políticas que pongan a las personas en el centro».

"cada voto cuenta"

El PP ha celebrado su acto en el entorno de la sede de la formación local, con una concurrida cena a la que ha asistido el vicesecretario de Acción Institucional del PP, el también eurodiputado Esteban González Pons, para apoyar al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la alcaldía de València, María José Catalá, y donde ambos han reivindicado la importancia de cada voto.

«Cada voto cuenta», ha dicho Mazón, quien ha augurado que la campaña «traerá el cambio que merece la Comunitat Valenciana» y que el PPCV es el «único» capaz de conseguirlo, por lo que ha llamado al «voto útil» para vender a PSPV y Compromís. «Hay que llenar las urnas de ilusión y de realidad, de la convicción de que se puede hacer de la Comunitat una tierra próspera y dinámica. Los ocho años en los que la Comunitat ha pasado dormida llegan a su fin. Es hora de liderar el cambio en España», ha señalado.

Catalá, con el lema de campaña 'Ganas de votar' ha pedido el voto a todos los valencianos «para conseguir el cambio político en la ciudad de València» y ha subrayado «la única papeleta que sirve para conseguir el cambio es la del PP. Todo lo demás es continuidad y decadencia».

Por su parte, Ciudadanos (CS) ha celebrado previamente el acto de pegada de carteles en el embarcadero de la Gola de Pujol, en l'Albufera, con la presencia de la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, y del candidato a la alcaldía de València, Fernando Giner, para reivindicar que el parque natural no acabe como Doñana. Posteriormente, en la plaza del Doctor Collado de la ciudad ha dado comienzo a la campaña junto a simpatizantes y afiliados.

Peris, que ha asegurado que el partido empieza la campaña «con ilusión y ganas de darle la vuelta a la Comunitat Valenciana», ha señalado los ejes que la centrarán serán «la sanidad, los mayores y las familias y, sobre todo, los jóvenes».

Vox ha sido el partido que ha comenzado primero la «pegada» de carteles, a las las 19.00 horas en su sede de València, con la presencia del candidato a presidir la Generalitat, Carlos Flores, el alcaldable, Juanma Badenas e Ignacio Gil Lázaro.

Carlos Flores ha defendido que votar a Vox es «votar seguro» --lema optado por la formación para la campaña-- porque la formación «va a salir y a estar en instituciones» y ha garantizado que va a «cumplir con sus programas», mientras que Badenas ha avanzado que preparan una campaña de estar «mucho en la calle» para conocer su «realidad auténtica» y ha apostado por «cuidar nuestras costumbres, nuestra forma de ser y nuestra libertad».