La coalición Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU Berdeak Equo Alianza Verde ha iniciado este jueves la campaña electoral con un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha llamado a «llenar las urnas de votos transformadores» porque ha subrayado que aunque Unidas Podemos ha conseguido «cambios», son necesarias «transformaciones mucho más profundas» que «sólo serán posibles si se llenan las urnas de votos a Elkarrekin Podemos».

«Candidatas y candidatos, tenéis la gran responsabilidad de impulsar con fuerza el cambio. Muchas veces nos dijeron que no se podía, pero sí se puede», ha defendido.

El Palacio de Europa de la capital alavesa ha acogido el inicio de campaña con la participación del coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; la candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Garbiñe Ruiz; el candidato a diputado general de Álava, David Rodríguez; la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Miren Echeveste; la candidata a la Alcaldía de Bilbao, Ana Viñals; la candidata a la Alcaldía de Amurrio, Leticia Jiménez; y los candidatos Oscar Fernández (Ayuntamiento de Vitoria), José Damián García (Juntas Generales de Álava).

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha recordado que «hoy las urnas están todavía vacías» y ha pedido no creer las encuestas y «tener la voluntad y las ganas de llenar esas urnas de votos transformadores».

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de Unidas Podemos en el Gobierno central para afirmar que «hoy el país es más igualitario, comprometido en la lucha contra el cambio climático, que defiende a los más vulnerables, un país más feminista y es un país que avanza».

López de Uralde cree que esta campaña «va a ser una lucha muy dura, muy difícil que empieza con estas elecciones del 28 de mayo en los ayuntamientos en las diputaciones», una «batalla que no va a terminar hasta el mes de diciembre cuando sean las elecciones generales». «Es una batalla entre dos formas de entender el futuro y nuestra presencia en todo este proceso es imprescindible, porque estos cambios a los que me he referido no se han producido porque haya gobernado el PSOE», ha advertido.

Asimismo, ha alertado a los electores de que «la corriente, te empuja a que votes al bipartidismo», pero su coalición se presenta como «la izquierda transformadora, que quiere cambiar las cosas, que nada a contracorriente». «Nuestro trabajo es más difícil y por eso nos va a costar más que a ellos conseguir los votos», ha reconocido antes de insistir en «las urnas están vacías» y se pueden «llenar de votos transformadores, de votos verdes, feministas, que defienden una sociedad igualitaria».

Cambio climático

También ha advertido de la «situación extrema» del cambio climático. «Nuestras candidatas tienen una labor imprescindible en los próximos años para transformar las ciudades, hacerlas libres de emisiones, recuperar la naturaleza, renaturalizar nuestros espacios, nuestros ríos; para que las ciudades sean espacios para la gente, no para los coches. Todo eso es imprescindible que ocurra en los próximos años, no tenemos mucho tiempo», ha insistido.

López de Uralde ha afirmado que «el voto verde, el voto que lucha contra el cambio climático, que lucha por una transformación ecológica, es el voto al Elkarrekin Podemos», y ha alertado de que «cuando llega a la campaña electoral, todo el mundo se llena de propaganda verde, pero no es verdad» porque «ni el PSOE, ni el PNV, ni por supuesto la derecha, son capaces de tomar medidas firmes contra el cambio climático».

«Hemos conseguido cambios, pero necesitamos transformaciones mucho más profundas y eso solo será posible si llenamos las urnas de votos a Elkarrekin Podemos. Compañeros y compañeras, candidatas y candidatos, me dirijo a vosotros para deciros que tenéis una gran responsabilidad que es la de impulsar con fuerza el cambio. Muchas veces nos dijeron que no se podía, pero sí se puede. ¡Sí se puede!», ha concluido.

La candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Garbiñe Ruiz, ha asegurado que su coalición «es la única fuerza política en Euskadi que defiende todos los servicios públicos sin excepción» y ha criticado el «modelo perverso de lo público-privado que le encanta al PNV y al PSE» con el que «lo único que hay es precarización de las trabajadoras y el deterioro de los servicios».

"la unidad de la izquierda en euskadi"

«Este 28 de mayo, votar a la unidad de la izquierda en Euskadi es la garantía de que Vitoria-Gasteiz, Renteria, Barakaldo, Eibar, Donosti, Bilbao y todos los municipios de Euskadi pueden avanzar, pueden ser plurales, pueden ser más feministas, pueden ser más verdes, más sociales y, sobre todo, pueden ser más justos», ha defendido.

El candidato a diputado general de Álava, David Rodríguez, ha manifestado que Elkarrekin «es la única fuerza que va a impedir los oligopolios» que «día a día están erosionando y jugando con nuestros derechos» y ha criticado que los gobiernos formados por PNV y PSE impulsan «el modelo de la privatización, el 'modelo Ayuso'», por ejemplo en la Sanidad.

«Si hablamos de cuidados, hay que hablar de precarización; si hablamos de sanidad, de privatización; si hablamos de educación, de segregación; y si hablamos de fiscalidad, de fiscalidad injusta y regresiva. Vamos hacia una fractura social y a esto hay que decir basta ya», ha señalado, antes de asegurar que «una Euskadi mejor es posible y necesaria. ¡Sí se puede!».

La candidata a diputada general de Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha acusado a PNV y PSE de convertir el Servicio vasco de Salud en un «negocio» al «externalizar servicios estructurales» que «poco a poco van debilitando la estructura de la Atención Primaria, especialmente» provocando un «deterioro palpable que sufre toda la ciudadanía».

«El 28 de mayo hay que decir basta; hay que decir no más precarización. Se acabó», ha señalado, antes de asegurar que su coalición va a «garantizar derechos, garantizar el acceso igualitario a los derechos y a los servicios públicos para toda la ciudadanía porque no tenemos miedo de enfrentarnos a quienes pretenden hacer un negocio de todos nuestros derechos. Así lo vamos a hacer y así lo estamos haciendo allí donde gobernamos».

La candidata a la Alcaldía de Bilbao, Ana Viñals, ha sostenido que éste «es el momento de hacernos oír, sumando múltiples voces, acogiendo diferentes sensibilidades, con ganas de transformar y con propuestas para mejorar nuestras vidas, gritando bien alto que nosotras somos la candidatura unitaria de la izquierda vasca con capacidad para transformar Euskadi».

«Porque nosotras somos la candidatura unitaria de la izquierda vasca con capacidad para transformar Euskadi, no vamos a permitir que nos quieran hacer creer que las cosas aquí son diferentes, que aquí no se puede cambiar. Aquí claro que se puede cambiar, y lo estamos demostrando en el Gobierno estatal y en los gobiernos de decenas de ciudades y de pueblos», ha defendido antes de subrayar que «es fundamental ir a votar» el próximo 28 de mayo.

La coalición

En el acto de inicio de campaña han estado presentes las cuatro fuerzas que componen esta candidatura que se presenta en 66 municipios vascos, 14 más que en el año 2019. Además, tienen previsto celebrar en los próximos días numerosas «acciones de calle» y «actos participativos» que incluyen consultas ciudadanas y debates.

Los candidatos y candidatas también van a recibir el apoyo de las ministras Ione Belarra (día 19 en Bilbao), Irene Montero (22 en Errenteria) y Yolanda Díaz (24 en San Sebastián), así como de otros cargos orgánicos e institucionales de las cuatro fuerzas que integran la candidatura.