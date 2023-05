La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez, ha señalado este miércoles que buscará por todos los medios evitar una mayoría absoluta en las comicios autonómicos del 28 de mayo y, aunque ha reconocido las dificultades que tendrá el partido en estos comicios, espera que sean «decisivos» para marcar las políticas de la nueva legislatura.

«Elegí el camino difícil, soy la gran desconocida pero soy incansable», ha indicado durante un desayuno del Fórum Europa en el que la aspirante de la formación 'naranja' a la Puerta del Sol ha reafirmado el objetivo de ser «decisivos» para acabar con las «políticas de hace 20 años que producen los mismos resultados que hace 20 años». «Los gobiernos en mayoría son lentejas», ha defendido la candidata.

«En las encuestas yo tengo una cosa clara; en esta Comunidad nos votaron hasta tener 26 diputados y en esa fila de la urna electoral ese día pueden volver a coger nuestra papeleta porque podemos retomar la confianza de todos los madrileños», ha dicho.

En su opinión, la política es «escuchar», es «resolver» y «tiene que ser eminentemente útil y que sobre todo tiene que ser cercana» y eso es lo que ella asegura que ha venido a hacer. Admitiendo que es la gran desconocida en la cita del 28M a la Asamblea, la candidata de CS, a quien su abuela decía que era más liberal que Riego, ha subrayado que el momento actual es diferente al vivido el 4M de 2021, con una cita electoral adelantada basada en «la mentira» de la moción de censura en Murcia.

Contexto adverso de las encuestas

El contexto adverso que apuntan las encuestas, la última con un 1,5% de los votos y que le dejan fuera de la Asamblea nuevamente, no le incomoda. «Mi vida ha sido una constante crisis política», ha explicado quien dice tener «muy claro» que no ha llegado a la política para estar toda la vida.

Ante ello, ha reivindicado el papel de CS en este escenario político. «Claro que estamos en unas condiciones desfavorables, unas condiciones tan desfavorables como que los populismos que además han arraigado a ambos lados del eje analógico derecha-izquierda tiran de la manta para dejar destapado constantemente al de enfrente. Nosotros somos los que tenemos que sujetar la manta en el medio, porque si no al final unos u otros lo que van a acabar es llevándose la manta hacia un lado en el que seguramente los que quedan desprotegidos» son los ciudadanos, ha advertido.

En este sentido, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por centrar su campaña en el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «que ni siquiera está» en la región. «Sánchez se va y esta gente de qué va a hablar», se ha preguntado.

Así, ha indicado que esta «guerra nacional» conviene al resto de formaciones, que basan su política en un «pesaje de boxeo» en el que ahora te da uno y luego el otro. «El PSOE no pone a un candidato potente en Madrid porque no le interesa, le interesa la guerra nacional. ¿Quién es el 'paganini' de todo esto: Feijóo --el líder nacional del PP--. Al presidente le viene muy bien de cara a Europa que exista Vox, que se para solo por su inutilidad manifiesta», ha indicado.

En la misma línea, ha incidido en que «el bipartidismo tiene dinero, pero no tiene ganas» para indicar que hay que venir «con las ganas puestas». «Lo que está en nuestra mano es convencer que el bipartidismo no pone a las personas en el centro porque no le interesa sino que se ponen ellos y luego lo que hace es que nosotros tengamos que ser súbditos suyos», ha defendido.

En el escenario postelectoral, ha explicado, la pregunta no es qué ofrece CS sino qué ofrecen el resto de partidos a la formación 'naranja'. «Tenemos conocimiento; ellos necesitan un poco de banquillo para reflotar el talento que tienen. Han situado a personas de CS en primeros puestos, les alabo el gesto, pero ¿en qué lugar deja a su gente? Entonces, ¿quienes sobran? Ellos», ha dicho.

"el emperador lleva años en pelotas"

En este marco, la 'cabeza de lista' de CS ha cargado especialmente contra el bipartidismo y los partidos del eje analógico, definición con la que se refiere a las formaciones tradicionales. «Haré todo lo posible para que no haya mayoría absoluta», ha hecho hincapié Gómez, que ha reafirmado que «no se dejará un kilómetro» de la Comunidad sin recorrer en busca de ese objetivo y ha pedido abrir los ojos antes estas políticas caducas. «El emperador lleva años en pelotas», ha subrayado.

En este contexto, ha recalcado el «contexto idílico» de disponer de unos fondos europeos para lograr el que ha definido como principal objetivo de su programa, «modernizar la Comunidad de Madrid». Para ello, Gómez ha realizado una apuesta decidida por la Inteligencia Artificial, gracias a la cual se puede duplicar el PIB y sube un 14% la productividad.

Esta será una herramienta fundamental en cuestiones como la Sanidad y la Educación. En el primer caso, ha defendido, CS busca por hacer de la Comunidad «la región más saludable de Europa» y apuesta por centros de salud basados en la prevención, tomando como modelo sistemas como el de Nueva Zelanda, con cribados a cinco años vista para detectar patologías.

«Madrid lleva cuatro años con una OPE paralizada y luego dice que no hay médicos», ha afeado al Gobierno de Ayuso. También ha reclamado una auditoria de gasto y un Consejo de Gobierno que funcione como un Consejo de Administración de una empresa que establece prioridades y son esas las que se ponen en marcha, es decir, una apuesta por la «ejecución subsidiaria» en la que son los vecinos los que marcan los que se necesita y la administración la que ejecuta.

En el segundo, para lograr una educación «personalizada e individualizada» para el alumno, con la eliminación de unas labores administrativas para los docentes «que no le son propias» y para que docentes y sanitarios, a los que tanto se les debe por su esfuerzo en la pandemia, tengan además «claras» sus condiciones laborales y económicas.

"el ludismo está muy visto"

En cualquier caso, ha defendido que el uso de la IA no restará puestos de trabajo. «El ludismo está muy visto», ha defendido, para incidir en que esta advertencia la hacen «quienes lloran los lunes por la mañana» porque no les motiva su empleo y a los que habrá que formar para que busquen otro que sí lo haga.

También ha apostado en este sentido por la colaboración público privada, con una red o foro de colaboración continua, y por nuevos conceptos en materia de vivienda como el coliving, con apuesta para los jóvenes como sitios colaborativos «y que sean temáticos para que haya robótica, en otros ciencia, y también para personas mayores, que ayuden en la labor en esos campos para mentorizar sus proyectos», o el cohousing para la mejora del envejecimiento activo.

Además, ha puesto sobre la mesa otras medidas como «ser rápidos» ante una ley «indecente» de okupación, una conciliación real que no vea la igualdad «como una agresión» --«las mujeres anteponen la ideología a su género» y "queremos la igualdad porque es lo normal-- o la apuesta por una inteligencia emocional como prioridad de sus política.

La candidata a la Asamblea ha sido presentada por su compañera y candidata de CS al Ayuntamiento, la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien ha indicado que es una personal que «contagia una fuerza increíble» y es «una luchadora nata». Para ganar, le ha dicho, «lo único que tienes que hacer es permitir que los madrileños te conozcan». «No te queda mucho tiempo; te tienes que hacer ver y te tienes que dar a conocer porque quien te conoce te quiere», ha insistido.