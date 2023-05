La candidata del Partido Aragonés (PAR) a la Alcaldía de Teruel, Eva Fortea, ha manifestado que la ciudad «necesita una opción política de centro para facilitar la vida de la gente» y por eso el programa electoral de su formación supone «una opción política moderada» con propuestas como la creación de la Oficina de Facilitación Digital.

En ella, se prestará apoyo a las personas que tengan problemas con la tramitación digital de los servicios municipales. También ha planteado que haya un concejal responsable de cada barrio «que conozca los problemas visitando a los vecinos y sacando al ayuntamiento de los despachos».

Acompañada por los integrantes de la lista Carlos Gracia, Rocío Casino, Estíbaliz Tolosa, Alberto Pérez, Rosa Pacheco y Fernando Marqués, la candidata ha desgranado las líneas básicas del programa electoral en una presentación realizada en La Glorieta de Teruel, ha informado el PAR en una nota de prensa.

Fortea ha insistido en la necesidad de huir «del siempre se ha hecho así» en la gestión porque «nos lleva al estancamiento, al acomodo y a la dejadez, lo que conlleva que se pierdan o diluyan iniciativas de gran éxito en otros tiempos».

«Hay que atender el Teruel de cada día, con una planificación de verdad ordenada de la limpieza, de la ordenación de la ciudad en materia de urbanismo, de arbolado, de instalaciones deportivas, de colaboración con los negocios de la ciudad y de impulso de actividades culturales», ha expuesto.

Estas iniciativas «actualmente están impulsadas más por el tejido social de la ciudad, y el Ayuntamiento en algunos casos no solo no ayuda, sino que pone impedimentos, y eso no es admisible».

Escuchar y resolver

Fortea ha esgrimido que el Ayuntamiento «debe ser un lugar en el que los ciudadanos se sientan escuchados, donde se les ayude a resolver sus problemas, donde puedan participar en la toma de decisiones y puedan aportar ideas».

Ha reivindicado la importancia de la política local, de la gestión más cercana para resolver problemas con «imaginación, sin recurrir a grandes anuncios que luego quedan en nada o al enfrentamiento entre administraciones porque la culpa siempre es del otro».

La candidata ha subrayado la importancia de que el Ayuntamiento «salga a la calle» y que los concejales, tal y como proponen en el programa, ostenten las delegaciones de los barrios para que conozcan las necesidades de los vecinos, «las trasladen al ayuntamiento e informen de los trámites», ofreciendo así «una figura estable de referencia para los asuntos del barrio e implantar una política de rendición de cuentas».

Sobre el Palacio de Exposiciones, Eva Fortea ha defendido que debe «desarrollar la actividad para la cuál fue concebido, exposiciones y congresos, siendo referentes» en ámbitos en los que Teruel es puntera como «la astrofísica, la paleontología o la aeronáutica» entre otros.

A las inversiones desarrolladas gracias a financiación del Gobierno de Aragón durante esta legislatura, habrá que sumar las necesarias para solucionar los problemas de goteras, entre otros, pero cuando se haya acondicionado «se puede utilizar puntualmente para usos culturales», pero no de manera habitual, puesto que desvirtuaría su uso, que se debe potenciar como sede de congresos y exposiciones.

«Es triste que el Ayuntamiento no haya sido capaz de dotar a la ciudad de un auditorio y tengamos que quedarnos sin Palacio de Exposiciones para dedicarlo a actividad cultural», ha apostillado.

Planificación

Por su parte, Carlos Gracia, que ocupa el número dos de la lista, ha ahondado en ese necesario papel del Ayuntamiento «de planificación y coordinación de la actividad de la ciudad» y ha citado como ejemplo de propuesta imaginativa del PAR la creación de una Oficina del Voluntariado «que promueva y optimice los recursos de los que disponen las asociaciones y colectivos de la ciudad».

Ha subrayado que en esta ciudad «hay mucha gente con talento, inquieta, creativa, que dedican su esfuerzo a distintas organizaciones sociales para dinamizar su entorno y lo que necesitan es apoyo del ayuntamiento, no trabas».

Ha añadido que el Ayuntamiento debe llegar también a los barrios rurales y para eso ha explicado la propuesta de crear un Consejo de Barrios Rurales que coordine las necesidades y las actividades de estos barrios, y realizar una planificación ordenada de cuestiones como la mejora de la movilidad, la cobertura de telefonía e internet o el asfaltado, alumbrado, saneamiento y limpieza.

Programa

El programa electoral puede consultarse en la página web del Partido Aragonés y se abre con una «clara declaración de intenciones» de la candidata a la Alcaldía de Teruel, en la que apela a nuevas ideas como las que ofrece la lista municipal, prácticamente totalmente renovada respecto a la presentada en los últimos comicios, cuyos integrantes se presentan en el programa.

Las propuestas se anuncian con el lema 'Yo voto por...' para remarcar que el ciudadano vota a la persona, evidentemente, «pero nos vota por algo y para algo, para que hagamos realidad aquello que hemos dicho que vamos a hacer», ha subrayado Fortea.

En el apartado 'Yo voto por el cada día de Teruel', se desgranan las propuestas sobre limpieza o movilidad, que pasan por una adecuada gestión de basuras, mantenimiento de desagües o apuestas «tan sencillas» como que haya vehículos de recogida más pequeños para que puedan acceder a todas las calles.

Sobre movilidad, entre los numerosos puntos que se desglosan destacan acciones para ordenar la carga y descarga, la gestión de aparcamientos, de ruidos, de transporte público, ornamentación o accesibilidad.

Destaca la creación de una tarjeta ciudadana para alquiler de vehículos eléctricos públicos y la instalación de puntos de recarga de este tipo de vehículos en diferentes puntos de la ciudad.

El resto del programa se detalla en los apartados de medio ambiente, parques y jardines y mascotas; equipamiento urbano, urbanismo y seguridad; empresa, comercio y autónomos; deporte; cultura; turismo y fiestas; servicios sociales y una administración más cercana.