Por Andalucía apuesta por colegios como "refugios climáticos" frente a la "ocurrencia" de dejar salir antes por el calor

El grupo parlamentario Por Andalucía ha criticado este miércoles la «ocurrencia» del Gobierno del PP-A de permitir a los alumnos de centros educativos públicos salir de las clases a partir de las 12,00 horas en días de calor extremo, y ha defendido frente a ello que los colegios deberían ser «refugios climáticos» para los escolares ante las altas temperaturas.

Son ideas que ha trasladado la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, en una rueda de prensa en el Parlamento y al hilo de la reunión de este pasado martes del Consejo de Gobierno andaluz, en la que se tomó conocimiento de las medidas organizativas adoptadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales.

Así, por parte de la Junta se ha remitido a los centros docentes una actualización del protocolo de actuación ante olas de calor y temperaturas excepcionalmente altas, que establece pautas comunes de acción ante estas situaciones en el ámbito educativo e incluye recursos formativos para los docentes, así como su integración en el Plan de Autoprotección.

Entre otras cuestiones, los centros, en aplicación del principio de autonomía organizativa, podrán flexibilizar el horario lectivo del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de temperaturas excepcionales cuando se active la alerta naranja o roja por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según confirmó este martes el Gobierno andaluz.

La portavoz adjunta de Por Andalucía ha criticado que, pese a llevar ya «varios años» aprobada la Ley Bioclimatización para colegios andaluces, «a día de hoy no llega al 7%» el número de «centros educativos públicos con climatización adecuada» en la región, así como «la última ocurrencia del Gobierno andaluz» de «decir que los niños vayan con gorra» a los colegios, «lleven agua, protector solar y que, si hace mucho calor, a las 12,00 horas se vayan a casa».

«Nos parece una barbaridad», ha expresado la representante de Por Andalucía, que ha censurado que, «año tras año, llega el momento» de las «temperaturas extremas» en Andalucía y «estamos en las mismas» en cuanto a medidas por parte de la administración, y está «fuera de lugar decir que si hace mucho calor los niños se vayan a casa» antes.

Frente a eso, ha sostenido que «los colegios deberían ser refugios climáticos, tener sombra, estar bien adaptados para que, en temporada de calor extremo, los niños pudieran estar más tiempo del necesario» incluso en los centros, teniendo en cuenta, según ha agregado, que hay «mucha gente que en su casa no tiene aire acondicionado o que, si lo tiene, no puede ponerlo» porque no puede pagar elevadas facturas de luz.

Para Esperanza Gómez, esta estrategia ante el calor en las aulas es un «ejemplo» de que el Gobierno del PP-A «está envejeciendo muy mal, de manera prematura», y «está desatendiendo los problemas de los andaluces», de forma que «en los últimos meses está actuando más de comparsa» para el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, «que pensando realmente en los andaluces», según ha opinado.

"problema de escasez de agua" en andalucía

De igual modo, la también presidenta de Más País Andalucía se ha referido al «problema de escasez de agua en general» que, según ha alertado, existe en esta comunidad autónoma y que un episodio de sequía como el actual «agrava».

Esperanza Gómez ha remarcado que este problema afecta a sectores económicos como los de la agricultura, el turismo, la industria y la minería, así como a «las familias» en general, a «todo nuestro desarrollo y quehacer diario», y frente a ello ha criticado que el Gobierno andaluz «sigue haciendo demagogia con el tema del agua» al igual que, en su opinión, hace en relación a los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

«Por muchas leyes que aprobemos, agua no hay para los regantes», ha aseverado en esa línea la portavoz adjunta de Por Andalucía, que ha llamado a «tomarse muy en serio esta situación», porque «los expertos nos dicen» que el problema de la escasez hídrica «va a ser algo que vamos a vivir con más tiempo», de forma que «hay que plantearse cómo hacemos para organizar el ciclo de agua», y «replantearse que no siempre va a ser posible que, cuando abramos el grifo, salga agua a todas horas», porque «vamos a empezar a tener problemas de suministro pronto».

Ante eso, «el Gobierno de (Juanma) Moreno otra vez nos sorprende haciendo nada, más allá del anuncio 'fake' de la iniciativa de Doñana», ha criticado Esperanza Gómez en alusión a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva.