La facultad de Comunicación y Relaciones Institucionales Blanquerna-URL ha asegurado que no puede actuar en el caso del profesor acusado de acoso sexual tras la queja de una alumna en 2022 si no se producen más: «Solo tuvimos conocimiento de una y, mientras no haya otra denuncia, no podemos hacer nada», han dicho fuentes del centro a Europa Press este miércoles.

Según ha avanzado 'Principal', los estudiantes recogen ahora más quejas contra el comportamiento de dicho profesor, al que acusan de acoso telefónico y de comentarios sexuales inapropiados durante las clases y reprochan un comportamiento reiterado. Las mismas fuentes de la facultad han relatado que este mismo miércoles los delegados de clase se reunirán con el decano para abordar la cuestión. También han relatado que el profesor fue apartado tras la queja de la alumna y que se reincorporó en febrero a su puesto coincidiendo con el inicio del segundo semestre, de acuerdo con lo establecido en su protocolo. El centro ha detallado que tuvo conocimiento de la queja en septiembre de 2022 y que le sancionaron con una suspensión de empleo y sueldo.