Sánchez dice que la "mirada amplia" de España de Puig hace que la Comunitat Valenciana sea mucho más abierta que antes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que la «mirada amplia y respetuosa» de España es lo que singulariza al presidente de la Generaliat Valenciana, Ximo Puig, «lo que le hace grande y que esta Comunitat sea mucho más abierta de lo que era antes, representando una gran referencia del socialismo español».

Sánchez se ha manifestado así en un acto en Castellón, en el que ha dado su apoyo a la candidata socialista a la Alcaldía de la capital de La Plana, Amparo Marco, y a Ximo Puig, al que han asistido más de 1.200 personas.

«Tenemos fácil nuestro proyecto porque la gestión que habéis desarrollado en un perido tan complejo es la mejor tarjeta de presentación para pedir el apoyo el 28 de Mayo», ha indicado el presidente del Gobierno, quien ha añadido que tanto él como Puig y Marco identifican «las reformas con la dignidad», mientras que «la derecha identifica las reformas con recortes».

«España, la Comunitat Valenciana y Castelló son un país, una comunidad y una ciudad de avances», ha subrayado Sánchez.

Por su parte, Ximo Puig ha anunciado que el sistema de sanidad en la Comunitat Valenciana estará «absolutamente desprivatizado» en la próxima legislatura, lo que Sánchez ha calificado como «una conquista que merece la pena».

Así mismo, Puig ha señalado que Castelló volará, «y de hecho ya vuelan avionetas en el aeropuerto, pues había un aeropuerto para que el abuelo paseara a los nietos y, tras el despilfarro generado, ahora el aeropuerto genera economía y oportunidades de futuro».

El candidato del PSPV a la Presidencia de la Generalitat ha calificado de «noticia importante» el hecho de que la OMS haya declarado que ha finalizado la pandemia, y ha dado las gracias a los sanitarios y a toda la ciudadanía, «pues en los momentos más difíciles, esta sociedad ha sido responsable y ha sabido que lo importante era salvar vidas».

Temporada "muy difícil"

«Nos ha tocada una temporada muy difícil y ahora también con los precios energéticos, y ahí es donde se ve el poder de la política. Frente a lo que se hizo en la anterior crisis financiera, con políticas de restricción, ahora ha habido otro camino, apoyado por el apoyo público», ha subrayado Puig.

Ximo Puig ha señalado que los socialistas pueden ir con la «cara bien alta», ya que en Castellón «está trabajando más gente que nunca, todos los indicadores económicos y sociales han mejorado en la Comunitat, pero especialmente en Castellón, gracias, sobre todo, al producto del diálogo social, que es la paz social. No hay nada más importante que la convivencia, y esta se produce cuando hay diálogo social».

La segunda gran noticia -según Puig- ha sido el acuerdo entre empresarios y trabajadores. «Si la Comunitat Valenciana es un espacio atractivo para la inversión es gracias a que hay capacidad de ser creíbles, y eso facilita el progreso», ha dicho. Y la tercera «gran noticia» -ha apuntado- es que el Tribunal Constitucional ha dicho que el «aborto es un derecho, y el derecho de las mujeres a abortar ya es constitucional».

«Los ataques de nervios son terribles, estas elecciones son fáciles de definir: hacia delante o hacia atrás, pero en la Comunitat Valenciana y en Castellón lo tenemos fácil si somos capaces de explicar de qué va la cuestión, pues sabemos lo que han sido 20 años de un gobierno destructor de todo lo que signifique prosperidad y progreso», ha dicho.

«Nos hacen un gran favor, pues el abrazo de ayer y volver a sacar a este señor innombrable -en referencia al expresidente del PP de Castellón Carlos Fabra-, igual que ayer en Palma de Mallorca, es como si fuera el tercer grado, les están sacando de la cárcel para ir a los mítines del PP», ha añadido.

"a la destructiva"

Según Puig, «como el PP no tiene proyecto, tiene que estar a la destructiva permanentemente y se dedican a inventar bulos, y la única cuestión que tienen entre manos es bajar impuestos», y ha destacado que cuando llegaron al gobierno en la Generalitat «las rentas más bajas eran las que más pagaban de España y nosotros hicimos justicia constitucional con la progresividad fiscal, ahora las rentas bajas son las que menos pagan de España y las altas son de las que más pagan».

Por otra parte, Puig ha anunciado que el sistema de sanidad en la Comunitat Valenciana estará «absolutamente desprivatizado» en la próxima legislatura y que en Castellón se contará con un espacio hospitalario «de primera vanguardia en España», para lo que «en menos de dos meses se ha llegado a un acuerdo con los propietarios y se van a disminuir a la mitad los plazos de construcción para que esa inversión de 240 millones de euros esté acabada en menos de cinco o seis años».

«Este proyecto político está basado en las soluciones, no queremos problemas para generar partidismo y confrontación, y cuando hay un problema con la cerámica, lo que queremos es solucionarlo», ha dicho Puig en referencia al sector azulejero.

«La Comunitat Valenciana y Castellón no tienen nada que ver con hace 20 años, y ahora los ciudadanos lo tienen relativamente fácil, adelante o atrás, Gürtel y aeropuerto sin aviones o el empleo y la prosperidad social», ha significado.

Finalmente, Amparo Marco ha indicado respecto a Pedro Sánchez que «nunca un presidente había tenido tanta presencia en la ciudad y en la provincia, ni se habían preocupado de la ciudad y provincia como tú lo haces». «Gracias por tener a Castellón en tu agenda y por el hecho de que las preocupaciones de los castellonenses sean también las del Gobierno de España», ha añdido.

«Nunca antes España había tenido el liderazgo en Europa como lo tiene contigo, ahora se nos tiene en cuenta y vienen fondos europeos a este país, la mayor inyección de fondos en toda la historia. Gracias a ti España sigue ampliando la democracia. No lo has tenido fácil, no lo tenemos nunca fácil los socialistas, siempre hay piedras, insultos y pintadas, lo has hecho frente a unas adversidades como la pandemia y la crisis energética», ha subrayado.

Marco también ha calificado de «muy buena noticia» para la provincia que tres ministerios vayan a dar solución al problema del sector de la cerámica.

La candidata socialista ha agradecido también a Ximo Puig que haya

«devuelto el buen nombre a la Comunitat Valenciana». «Dice la portavoz del PP en el Ayuntamiento que soy alumna aventajada de Pedro Sánchez, como si fuera una ofensa, pues prefiero ser alumna aventajada de Sánchez que no como ella, que es la alumna aventajada de una persona condenada por corrupción».

«Es mejor ser sanchista y socialista que estar del lado del partido que esquilmó las arcas del Ayuntamiento de Castelló», ha agregado. «Esta ciudad perdió todad la credibilidad por culpa de los gobiernos de derechas, y la ha recuperado con honradez y honestidad, no podemos permitir que vuelvan a pisotear el orgullo de la ciudad», ha concluido.