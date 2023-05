Maru Díaz critica el aval de Sánchez y propone crear un fondo de compensación frente a la subida del Euríbor

La candidata de Podemos Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, se ha mostrado en desacuerdo con la medida de Sánchez de avalar hasta el 20% la hipoteca de las familias con menores a cargo y los jóvenes hasta 35 años. También ha propuesto que la banca sufrague la subida del Euribor de los aragoneses con hipotecas variables mediante un fondo de compensación hipotecario.

En un paseo por la capital aragonesa este martes, 9 de mayo, y acompañada por la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, la candidata a la Presidencia del Ejecutivo autónomico ha declarado a los medios de comunicación que «es momento de hablar de vivienda, pero con más seriedad y rigor de lo que estamos viendo estos días».

La candidata morada se ha referido con estas palabras a la última propuesta del Ejecutivo de Sánchez de avalar a través de una línea de créditos del ICO hasta el 20% de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores, y que ha sido bien acogida por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que incluso ha prometido avalar hasta el 35%.

«Es curioso que llevamos ocho años desde la oposición y cuatro desde el gobierno poniendo encima de la mesa políticas de vivienda y siempre a Lambán le ha costado y les ha puesto peros. Nunca estaba muy de acuerdo con declarar zonas tensionadas, con el derecho a tanteo y retracto de los inmuebles, con una ley de vivienda valiente y, sin embargo, ahora que Sánchez pone una propuesta claramente alineada con las políticas de las derechas, ahí ha tardado menos que nada en subirse a esta», ha destacado Maru Díaz.

La candidata morada ha calificado estos avales hipotecarios de «despropósitos» y ha criticado que desde el gobierno se lance a la juventud el mensaje de «hipotécate más y más rápido» como si fuera la única vía posible. Para Díaz, esto demuestra «no haber entendido nada de todo lo que sucedió en la crisis de 2008 y es volver a cometer los mismos errores», en los que también se decían estos mismos mensajes a los más jóvenes.

Ha subrayado que «esto no es útil»; en el Reino Unido se puso en marcha el bautizado como 'Help to Buy' en 2013 y lo único que hizo fue aumentar el precio de la vivienda. «Si no tenemos un mercado regulado con precios topados por arriba y aumenta la demanda, es decir, hay más gente que puede acceder a comprar, lo que va a pasar es que van a seguir subiendo los precios. Esto es directamente así y ha sucedido por ejemplo en Madrid, cuando Ayuso lo puso en marcha».

Como contraposición, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha propuesto medidas con las que ha considerado que sí se puede facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes como poner precios asequibles, o hacer vivienda pública y reservada para el alquiler, además de parar de decir a la juventud que se «hipoteque hasta las cejas para el resto de su vida», ha enumerado.

Fondo de compensación frente a la subida del euríbor

En cuanto a la subida del Euribor a las hipotecas variables, desde Podemos-Aragón han planteado en su programa de cara a la próxima legislatura la creación de un fondo de compensación hipotecario entre el Gobierno de Aragón, SODIAR y las entidades bancarias. Según Díaz estas últimas tendrían que aportar unos 350 millones de euros, una «cantidad de beneficios» de los cuales «se apropiaron y no les corresponden», durante la crisis del 2008, ha asegurado.

«Tenemos que compensar o frenar las subidas de las hipotecas variables que se están produciendo en muchas familias, 26.000 familias aragonesas tienen una hipoteca variable que ha subido por culpa de la subida del Euríbor», ha sostenido la candidata.

Maru Díaz ha recordado que cuando la banca fue rescatada durante la crisis, se le permitió poner en marcha las 'cláusulas suelo', por las cuales cuando el Euribor bajaba, las familias no veían disminuir a su hipoteca porque la blindaba. Ha referido que esta fórmula fue considerada ilegal por el Tribunal Superior de la Unión Europea desde el que se instó a la banca devolver el dinero a los ciudadanos al haber ejecutado una práctica abusiva.

Díaz ha hecho balance diez años después y ha concluido que la banca aragonesa sigue sin pagar, puesto que «de los 495 millones de euros que se cobraron de más a las familias, se calcula que no llega al 30% el que se ha devuelto». Con el dinero recuperado en este fondo «podríamos estar hablando de dar 300 euros mensuales durante dos años para estas 26.000 familias con hipotecas por debajo de los 250.000 euros para su primera vivienda».

Maru Díaz ha concluido: «Si queremos hablar de vivienda, hablemos de verdad del problema, de la raíz del problema y no pongamos parches que si le parecen bien a Ayuso y al Banco Santander, quizás es porque no estaremos acertando en la propuesta».