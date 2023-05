El 20% de las familias valencianas con personas con discapacidad no llega a fin de mes, según un estudio de Adecco

Un estudio realizado por la Fundación Adecco advierte en su duodécimo informe 'Discapacidad y Familia' de que un 20 por ciento de las familias de la Comunitat Valenciana que cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad no llegan a final de mes.

Aprovechando que el próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, la fundación ha hecho público este estudio que busca dar a conocer la situación, necesidades y dificultades adicionales que afrontan las familias con personas con discapacidad.

Tal y como ha señalado Adecco en el informe, los resultados obtenidos sacan a la luz el escenario de «incertidumbre» y «marcado por un proceso inflacionista que avanza desbocado» que están viviendo las familias españolas, «comprometiendo sus economías».

El Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco ha encuestado a 500 familias con personas con discapacidad en riesgo de exclusión 1, de las cuales 90 son de la Comunidad Valenciana.

Según el estudio, un 85% de hogares valencianos con estas características se han visto obligados a reconfigurar sus cuentas y destinar un porcentaje mucho mayor de sus ingresos al pago de la vivienda, a los suministros o al acceso a bienes y servicios de primera necesidad.

Los hogares valencianos con personas con discapacidad sufragan gastos adicionales vinculados a terapias, tratamientos o adaptaciones, que pueden llegar a los 28 000 euros anuales, y cuya media se sitúa en 5.500 euros, según la encuesta.

Este hecho, unido a la incertidumbre y al proceso inflacionista, provoca que un 20,2% de las unidades familiares con personas con discapacidad no llegue a fin de mes y un 60% encuentre algún grado de dificultad para hacerlo.

Además, un 85% ha recortado gastos en el último año, y un 71,9% ya no tiene capacidad de ahorro. En esta línea, un 60% declara no poder afrontar gastos imprevistos y un 55% teme no poder mantener gastos vinculados a la discapacidad (terapias, asistencia, etc.) durante el próximo ejercicio.

Los tratamientos medicamentos y terapias, junto con las ayudas técnicas y productos de apoyo, son los gastos vinculados a la discapacidad que más les cuesta cubrir a estas familias.

El empleo es el principal instrumento para que las personas con discapacidad puedan ser independientes y reducir la sobrecarga económica de las unidades familiares. Si bien cerca de la mitad de las personas con discapacidad en edad laboral (44%) tiene que recurrir a ayuda económica de su familia para salir adelante, el porcentaje se reduce al 30% en el caso de las personas con empleo.

En este punto, hay que tener en cuenta que el salario medio entre las personas con discapacidad sigue siendo inferior al del resto de la población, situándose en 13,7 euros, frente a los 15,9 euros registrados a nivel general.

Ante esta situación, desde Adecco advierten de que «el camino hacia la independencia económica de las personas con discapacidad y su acercamiento a una vida lo más plena posible pasa, inexorablemente, por el empleo». Y, en este sentido, ha identificado hasta 10 consejos para que las familias puedan afrontar los gastos mensuales con mayor tranquilidad y garantizando la atención a sus familiares con discapacidad.

Investigar y solicitar todas las ayudas y beneficios disponibles; promover la economía colaborativa; establecer un presupuesto y clasificar los gastos; pagar en efectivo; intentar abaratar la factura eléctrica; optimizar la cesta de la compra; marcarse objetivos; utilizar el transporte público; o formarse para competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral, son sus recomendaciones.