El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía la aprobación antes del verano del Plan de Familia de Andalucía 2023-25 de cuyo contenido ha precisado que incluirá medidas para el fomento de la natalidad, con una alusión específica a la natalidad en el mundo rural, así como ha mencionado otros ámbitos que abordará como el empleo y la vivienda.

Moreno se ha expresado en estos términos durante una pregunta sobre natalidad que le ha formulado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García.

El presidente andaluz ha apelado a «un esfuerzo colectivo del conjunto de las administraciones, de las empresas, de la sociedad», ante el convencimiento de ese trabajo conjunto para poder propiciar que «las familias que quieren tener hijos puedan tener hijos».

Moreno, en su retrato del descenso generalizado de la natalidad en el orbe occidental y tras poner de manifiesto que «Andalucía no es un isla» y comparte ese problema extendido, ha enumerado diferentes variables que propician ese retroceso de los nacimientos tras concluir que «no se crea un clima favorable» a partir de hechos como «la falta de empleo, de vivienda, del problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, de la corresponsabilidad, del cambio cultural en las familias y en la mujer».

El presidente del Gobierno andaluz ha enumerado otras medidas adoptadas como la Estrategia Desafío Demográfico, las ayudas a la natalidad por tercer hijo y sucesivos, 600 euros por hijos menores de 3 años, las ayudas por partos múltiples con 1.200 euros a partir de dos hijos, el cheque escolar de 100 euros para las familias con rentas de 15.000 euros, la gratuitad de libros texto para 1,3 millones de escolares, el incremento de las deducciones en el IRPF de 50 a 200 euros o la prioridad en la adjudicación de VPO a mujeres embarazadas sin recursos.

José Ignacio García se ha lamentado de la visualización de un único modelo de familia antes de proclamar que formar familia «no se le pueden ni plantear» muchos andaluces, antes de invocar que la tasa de paro es de un 38% entre los jóvenes, 10 puntos por encima de la media nacional, a lo que ha sumado tener un salario de 1.000 euros, mientras que ha citado un estudio que pone de manifiesto que tener un hijo supone un coste de 641 euros mensuales «sin contar necesidades eduucativas, ni alergias alimentarias».

«Ser madre o padre y criar a tu hijo se ha convertido en un privilegio», ha proclamado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, quien se ha lamentado de que «las escuelas infantiles son una minoría» y que por ello «el 48% de los niños de 0 a 3 años no están escolarizados» en Andalucía.

García ha recriminado a Moreno que «hay dos Andalucía y a una usted ni la mira» para concluir, después de dar una catarata de datos como que «un millón y medio de andaluces no pueden pagar sus gafas», que «no hace nada porque no le interesa o no conoce el día a día de los andaluces», así como le ha instado a que «preocúpese de las cosas materiales, de comer».