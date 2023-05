El diputado de Compromís en el Congreso y candidato de la coalición valencianista a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha propuesto la creación de un plan de construcción de vivienda pública, en la línea del Plan Edificant de educación, al tiempo que ha mostrado su apuesta por los institutos tecnológicos y la innovación como «puntal».

Así se ha expresado este jueves Baldoví en Alicante, durante su intervención en el ciclo de Conferencias Circulares del Cámara Business Club, el foro de encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Alicante.

Baldoví ha puesto en valor la «iniciativa puntera» del Plan Edificant del Botànic, que según ha afirmado ha permitido construir colegios e institutos en la Comunitat Valenciana, con más de 400 actuaciones y que ha generado entre 13.000 y 15.000 puestos de trabajo. Por ello, ha abogado por aplicar este plan a la construcción de vivienda pública.

«Los jóvenes valencianos son los últimos que se van de casa. Apostamos por la construcción de vivienda pública hasta llegar a los estándares europeos. Estamos en el dos por ciento y queremos llegar al 20%», ha enfatizado.

Asimismo, ha ensalzado la innovación como un «puntal» y ha destacado el papel de los institutos tecnológicos. En este sentido, ha considerado una «buena propuesta» la creación de un consorcio de Alacant Innovadora, que sirva para «trabajar todos juntos».

«No puede ser el chiringuito de la Diputación por un sitio, el Ayuntamiento por otro y la Generalitat por otro. Es absolutamente necesario empezar a trabajar creando sinergias positivas entre todas las administraciones, también las universidades, las administraciones y el ecosistema de empresas ligadas al mundo digital», ha reclamado.

Además, ha prometido que la próxima legislatura será la de la Formación Profesional, que considera que debe estar «cada vez más ligada al mundo de la empresa». «Son dos mundos que se han de encontrar cada vez más y trabajar de manera más estrecha», ha señalado.

Diálogo con empresariado

En cuanto al papel de la Cámara, Baldoví ha destacado la «visión innovadora» y la intención de estas por «trabajar al servicio de todos», por lo que ha apostado por que haya entendimiento entre estas y el gobierno autonómico. «El papel de los empresarios de crear riqueza y puestos de trabajo queda fuera de toda duda. No somos partidarios de insultos ni de malas caras con los empresarios. He sido insultado por no insultar a los empresarios», ha censurado.

En este sentido, ha resaltado la importancia del «diálogo social» entre la clase política y el empresariado para «avanzar juntos y colaborar de manera pública y privada» en diferentes sectores. «Buscamos un modelo donde haya diálogo y acuerdos. Todos no ganan todo lo que quieren, pero son acuerdos razonables donde todos podamos sentirnos cómodos», ha expresado.

A este respecto, ha apuntado que entiende la política como «la capacidad de llegar a acuerdos, con quien sea, aunque con alguno es muy complicado», ha añadido. «Si va a favor de los intereses de mi tierra, de cinco millones de valencianos, tendrá en mí un aliado. Seré siempre aliado e interlocutor 100% en defensa de los intereses de los valencianos, sin intereses de fuera», ha subrayado.

"redistribución justa"

Baldoví ha puesto en valor las actuaciones del Botànic desde 2015 y ha resaltado el aumento de las exportaciones, de creación de empresas y de empleo. «Probablemente esto no sea el infierno que algunos vaticinan. Entre el cielo y el infierno, creo que nos acercamos más a la parte de arriba que a la de abajo», ha sostenido.

«Para poder ayudar, probablemente no hay que tener infiernos, hay que tener una redistribución justa de los beneficios», ha recalcado, al tiempo que ha ejemplificado que la Conselleria de Economía, liderada por Rafael Climent, ha «multiplicado por cuatro las ayudas a empresas de Alicante respecto a 2015».

Por otro lado, Baldoví ha insistido en que el nuevo modelo de financiación autonómica es «absolutamente fundamental para el estado de bienestar y la igualdad de oportunidades con otros territorios» y ha lamentado que en sus doce años como diputado en el Congreso no ha conseguido «tener aliados en la defensa de un nuevo modelo de financiación justo para la Comunitat Valenciana».

«Me puedo sentir decepcionado, pero no es lo importante. Quien se tiene que sentir decepcionado es en su conjunto la sociedad valenciana con los dos grandes partidos, que hubieran podido propiciar un acuerdo en la financiación. No se puede decir 'tenéis un problema', pero no abordarlo de manera urgente. Hemos ofrecido soluciones, como un fondo transitorio de liberación con las autonomías que están por encima de nosotros, pero no se nos quiso hacer caso», ha lamentado.

Además, ha reivindicado las «conexiones dignas y la modernización de líneas» del aeropuerto de Alicante-Elche, así como «dar pasos adelante» en la descentralización, para que Alicante «se sienta parte» de la Comunitat Valenciana.

«En mí, en Compromís, encontraréis un aliado para defender los intereses de todo lo que importe a esta tierra, las inversiones aquí y la creación de riqueza y empleo. Desde la proximidad, porque las decisiones las tomamos aquí y pensando en los intereses de esta tierra», ha zanjado.