Los médicos andaluces mantendrán las movilizaciones previstas a la espera de que la Administración ofrezca una propuesta que satisfaga unas reivindicaciones que «siguen intactas». El Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocante de este calendario de movilizaciones, ha resaltado la actitud «traicionera e incomprensible» que ha mostrado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la distribución de escritos que animaban a los médicos a eliminar las medidas acordadas en la reunión del pasado enero, que «parece haberse dado cuenta de su error» al haberse comprometido a «retirar estos documentos» en la reunión del comité de huelga de la semana pasada.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, acompañado por el secretario general, Ángel Tocino, y los representantes de los ocho sindicatos provinciales, ha insistido este miércoles en rueda de prensa que «desde que el pasado 25 de enero se alcanzara un acuerdo con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la reorganización y racionalización de las agendas en atención primaria, el Sindicato Médico Andaluz ha seguido reivindicando la necesidad imperiosa de que dicho acuerdo se cumpla, sin ser aún el caso».

Según ha explicado, el referido acuerdo no llegó a pasar por mesa sectorial hasta el pasado 2 de marzo y no se firmó hasta el día 3 de dicho mes. Pero «el retraso en la firma no es lo más trascendente, es la desidia de la Administración a la hora de implementarlo», ha subrayado.

En esta línea, el secretario general del SMA, Ángel Tocino, ha aclarado que, con una agenda que incluye a unos 60 pacientes en una jornada, «no se puede hacer una buena praxis». A esto se suma, según ha comentado, «que el personal médico debe asumir tareas administrativas en la actualidad», lo que genera una dificultad añadida a la actividad. Por ello, ha considerado que «el personal médico tiene que asumir una tarea y el personal administrativo otra».

Desde la organización sindical han calificado de «incomprensible la inacción del SAS a la hora de poner en marcha las medidas necesarias para que el acuerdo sea plasmado en toda Andalucía» y han insistido en que «es traicionero que se firme un acuerdo entre dos partes y que una de ellas, la Administración, haga circular unos escritos cuya firma suponga la eliminación de las medidas acordadas».

Al respecto, Carrasco ha querido «dejar absolutamente claro que en ningún caso los escritos en los que se insta al personal facultativo a no participar del acuerdo hayan sido consensuados con el Sindicato Médico Andaluz». «Así se lo hicimos saber al SAS la semana pasada durante una reunión del comité de huelga», ha señalado.

Una reunión en la que, según han indicado desde el SMA, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aseguró al sindicato que retirarían todos estos documentos que circulan por los distintos distritos de Atención Primaria y el propio sindicato pidió «que en aquellos pocos casos que se hubieran firmado quedaran sin efecto, ya que entendemos que constituyen una forma encubierta de coacción».

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha destacado que «hay que entender que el acuerdo para limitar el número de pacientes por agenda se llevó a cabo para un doble objetivo, paliar la sobrecarga laboral del médico y garantizar una calidad asistencial». Asimismo, ha expuesto que, con la distribución de los escritos para eliminar las medidas acordadas, el SAS parece tener una actitud «fingida», ya que hace la «escenificación de una negociación», pero a la hora de la verdad el propio SAS «intenta boicotear el acuerdo».

Además, Ojeda ha añadido que la Administración se centra en la «batalla mediática de medios afines o medios contrarios» y en si los datos de seguimiento de la huelga «son mayores o menores», cuando «el verdadero problema es la falta médicos en Atención Primaria» y que las plantillas de estos profesionales «van a sufrir una merma a menos de la mitad en los próximos cuatro o cinco años».

Al respecto de los datos de seguimiento de la huelga, Carrasco ha apuntado que «se han establecido mínimos incomprensibles» y que «no hay razón para que estos mínimos no sean los de un día festivo». Además, ha señalado que «es ridículo el argumento de que hay que mantenerse por encima del 35% de mínimos, pues limita mucho la capacidad de huelga», ya que el sindicato cuenta «con el apoyo masivo de los facultativos», pese a que no puedan asistir a las movilizaciones o no quieran hacerlo por diversos motivos.

En este sentido, Carrasco ha subrayado que «uno de los principales problemas que estamos teniendo con la Administración es que entre lo que dice que quiere hacer y lo que escribe que quiere hacer hay un abismo, y lo único que queda para la posteridad es lo que está escrito». «Si de verdad la Administración tiene el espíritu para cambiar la situación de la Atención Primaria, sólo debe cambiar lo que está escrito», ha agregado.

Según ha señalado el presidente del SMA, «el acuerdo que la Administración pretende sacar a toda prisa en la mesa sectorial es ofensivo, ya que algunos de los puntos propuestos ya los hemos firmado, por lo que no tiene sentido firmar un acuerdo en el que se quiera implementar algo que ya se ha implementado».

Al respecto de este acuerdo, Carrasco ha apuntado que «el resto de medidas propuestas son medidas que en absoluto resuelven el problema de la sanidad andaluza, que es que no hay médicos suficientes». «Si de 18 medidas, la mayoría hablan de los médicos muy tangencialmente, no podemos estar de acuerdo», ha añadido.

Desde el sindicato han señalado que este es un acuerdo en el que se habla de «implementar miles de trabajadores de otras categorías» y no hay «ni una sola mención a la necesidad de ginecólogos y pediatras». «Por tanto, no podemos entrar en un acuerdo que plantea soluciones tangenciales al problema de falta de médicos», han apuntado.

Los facultativos andaluces reclaman, entre otras mejoras, limitar el número de pacientes que atienden al día en los centros de salud a 25 para los pediatras, a 35 para los médicos de familia y lo que exceda pasar a una continuidad asistencial en horario de tarde con topes de 18 y 25 pacientes, respectivamente.

Por otro lado, solicitan la equiparación salarial con el médico de hospital; el fin de la discriminación laboral y retributiva de los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); la equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas; la actualización de los puestos de difícil cobertura; la transparencia en la aplicación del CRP, que debe pasar a masa salarial fija y la aplicación de la prometida Recalificación en la Carrera Profesional.