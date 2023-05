La activista por los derechos de las personas trans y 'número 5' en la lista de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Carla Antonelli, cree que es necesario reglamentar y hacer cumplir la Ley Trans autonómica, y critica el «oportunismo vergonzante» de «subirse a la cresta y al caballo de la transfobia».

Después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se abriera a modificar algunos artículos de esta ley, Antonelli ha asegurado que se trata de una cuestión de «oportunismo político» y ha criticado que se esté «jugando con los intereses, con los derechos y con las emociones de las personas trans», según ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Frente a esto, apuesta por reglamentar la Ley Trans, ya que asegura que «se ha prevaricado porque no se ha querido hacer cumplir» y con la que «se ha ido casi todo el mundo de rositas». «Es, ya no solamente impedir que se derogue, no, estamos hablando de reglamentarla», ha explicado.

Antonelli ha criticado que se haya creado un debate «completamente cruel» hacia las personas trans, a lo que ha añadido que Ayuso se involucró en la elaboración de la Ley impulsada por el Gobierno de Cristina Cifuentes. «Una de las cosas por las que estoy y me debo por y para Madrid es la defensa de esa ley de la que fui una de las impulsoras», ha reivindicado.

Considera, además, que ha habido un «antes y un después» desde la entrada de Vox y Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid. «Vox vive y sobrevive de buscar titulares, y si no los hay, los fabrica, y para eso tiene que decir barbaridades». A ello, ha añadido que Ayuso a veces se dirige a Mónica García de una forma «impropia» de una presidenta regional y con un comportamiento «chabacano».

"somos resistentes y resilientes por naturaleza"

Por otro lado, y sobre la celebración del Orgullo en Madrid, Antonelli ha subrayado que se trata de un evento reivindicativo y festivo, además de ser «el que más inyección económica le da a Madrid en todo el año». «No existe ni congreso, ni feria, ni viniendo el Papa», ha reivindicado.

Considera que el colectivo LGTBI ha aprendido a «caerse y volverse a levantar» y ha subrayado que es «resistente y resiliente por naturaleza». «Te lo digo yo, que ni pudieron conmigo los coletazos del franquismo, ni pudo el tardofranquismo, ni pudo una ausencia familiar importante, ni intentos de suicidio. No pudo nada de eso, van a poder tres o cuatro canta mañanas con cuentas en Twitter», ha expresado.

«Vamos a exigir el mismo respeto que el resto de las y los españoles», ha afirmado Antonelli, quien ha subrayado que lo hará de la mano de Más Madrid y Mónica García, frente a los que «han mirado de lado para la Cañada Real, la pobreza infantil y la sanidad pública».

«La sanidad pública y la educación pública no es cosa suya. Ellos quieren de pago, privada, y empujar poco a poco a la gente deteriorando esos servicios para que entren en servicios de pago (...) esos sí que son los verdaderos chiringuitos», ha expresado la exdiputada socialista.

A nivel municipal, Carla Antonelli ha cargado contra la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras comprometerse a volver a ondear la bandera LGTBI en Cibeles durante la Orgullo. «Begoña, por favor, que has estado todos estos años y no has movido un dedo», ha expresado.

Ha recordado que este apoyo institucional está recogido en la Ley contra la LGTBIgobia de la Comunidad de Madrid. «Es una cuestión ideológica, en este caso de odio. Vuelvo a decir que nos han tomado como una especie de comodín (...) Que nadie se engañe, Madrid es la capital internacional del Orgullo a pesar del PP», ha asegurado.

Por último, se ha referido también a la importancia de recordar con una placa que la Real Casa de Correos fue la Dirección General de Seguridad del Franquismo, tras solicitarlo diferentes colectivos de memoria. «No hay cartel, pero todos sabemos lo que sucedía allí dentro. Aquel sitio será un sitio más digno si se recuerda a quienes sufrieron torturas allí por parte de una policía fascista», ha afirmado.