Monasterio invita a Almeida a "recorrerse los barrios" para poder hablar "con cierta credibilidad" sobre seguridad

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha invitado al alcalde de la capital y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, a «recorrerse los barrios» para poder hablar «con cierta credibilidad» sobre seguridad.

Precisamente en el día en que Martínez-Almeida ha planteado la necesidad de que la capital, si revalida mandato, cuente con una ordenanza de Convivencia para regular «comportamientos que la alteren», dentro de sus propuestas en materia de seguridad, Rocío Monasterio se ha preguntado «qué credibilidad tiene ante sus votantes y ante Vox» después de no haber derogado Madrid 360.

«Ninguna», ha respondido la líder de Vox Madrid, quien ha augurado que en campaña electoral el regidor «prometerá lo que no han hecho todos estos años», pero ha advertido de que «la realidad de los barrios» es que «cada día están peor».

«Que se vaya a Carabanchel, y si no, que se vaya a Villaverde, y si no, que se vaya a Hortaleza, y si no, que se vaya a Tetuán, al lado de Dehesa de la Villa, que se recorra la calle Topete, la calle Tribulete en Lavapiés, que se recorra la plaza Nelson Mandela, la plaza de Oporto, la vía Liusitana o Pan Bendito. Y después de recorrerse todo eso, a lo mejor puede hablar con cierta credibilidad», ha sentenciado Monasterio.

El problema de la 'okupación'

La líder de Vox ha realizado estas declaraciones en Araganzuela, donde este viernes ha vuelto a denunciar el problema de la 'okupación' que padecen locales como el situado en la calle de la Estrella Naos, el cual "lleva meses 'okupad', e incluso ha llegado a conversar con uno de los 'okupas'.

«Nos hemos encontrado con uno de sus 'okupas' y prácticamente se ha reído de nosotros. Claro, se ríen de nosotros porque aprobamos leyes que protegen al 'okupa' y protegen al delincuente y dejan desasistido al propietario del local o al propietario de la vivienda», ha lamentado la candidata de Vox.

En este sentido, ha vuelto a acusar al Gobierno de España de «proteger al delincuente» y ha cargado contra las palabras del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien a la salida de los Desayunos Madrid de Europa Press recordó el jueves el descenso en las cifras de 'okupación' y pidió no generar «alarmismo».

«El delegado del gobierno a quién responde, a Sánchez, pues ya está la respuesta», ha ironizado la líder de Vox Madrid, quien ha defendido las propuestas de su partido para «luchar con contundencia» contra la 'okupación' para que «salgan en 24 horas», así como «prolongar las medidas de ayuda a aquellos que tienen una casa 'okupada'» y conseguir «que sean más rápidos los lanzamientos» y los procesos judiciales.