Testigos del atropello múltiple ocurrido este jueves en el Paseo de Extremadura de Madrid en el que han muerto dos personas y otras cinco han resultado heridas han subrayado la velocidad a la que circulaba el vehículo y la violencia de los impactos.

En concreto, José Luis Atencia y Verónica Lenis, que circulaban en moto en el momento del suceso, han explicado a Europa Press Televisión que se encontraban parados en un semáforos en rojo cuando han visto cómo les rebasaba el Mercedes que ha atropellado a las víctimas «a 140 kilómetros por hora» y han oído un «fuerte golpe».

En ese momento, el vehículo de Policía que perseguía al Mercedes se ha detenido a atender a una de las personas atropelladas, según han explicado, tras lo que han observado al vehículo «haciendo eses» a velocidades de «140 ó 150 kilómetros por hora» hasta que se ha detenido.

Veinte metros más adelante, ha explicado Atencia, se han encontrado con otra víctima del atropello, un hombre «tirado en el suelo» junto al que se encontraba su mujer, la cual estaba «destrozada» y «llorando».

Su primera intuición ha sido, reconocen, que los ocupantes del vehículo «venía de robar algo» y la Policía «lo estaba persiguiendo». Asimismo, han reconocido la «preocupación» por sus familiares que residen en el barrio y que podrían encontrarse en la zona en ese momento, al tiempo que han señalado la experiencia como «muy desagradable».

Gritos y un algo volando

Por su parte, Lorena Arenas viajaba en autobús cuando, justo antes de llegar a la parada de Puerta del Ángel, escuchó gritos, así como un fuerte golpe y algo que salía volando.

Esta testigo ha subrayado el estado de «ansiedad» en que se encontraba la mujer de uno de los fallecidos, hasta el punto de que «se la han tenido que llevar en ambulancia».

«Lo primero que he hecho ha sido pensar en mi abuela, que estaba por la zona, y me he puesto a llorar», ha admitido Lorena Arenas.