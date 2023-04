Vecinos de los municipios de Alfafar, Sedaví y Benetússer (Valencia) se han concentrado este jueves para reclamar la eliminación del paso a nivel en el que esta semana fue arrollada mortalmente una joven por un tren y el soterramiento de las vías a su paso por estas localidades para «evitar más muertes», una reivindicación «histórica» del vecindario de la zona. «Llevamos 40 años así, esto es insoportable, es hora de plantarse», han manifestado los asistentes.

La concentración, convocada por la plataforma por el Soterramiento de las vías de Alfafar-Benetússer, se ha celebrado junto al citado paso a nivel, y a la misma han asistido los alcaldes de Alfafar y Sedaví, Juan Ramón Adsuara y José Cabanes, respectivamente. Las personas asistentes han mostrado carteles y pancartas con los lemas 'SOS pitidos', 'No más muertes' o 'Soterramiento de las vías ya'.

Desde la plataforma por el Soterramiento de las vías de Alfafar-Benetússer, su presidente, Vicente García, ha reclamado «una solución para que no hayan muertes, sobre todo, y que no hayan más enfermos». «Hace menos de dos meses murió otra persona, en ocho meses han muerto tres personas, (...) esto es insoportable», ha lamentado.

García ha informado que desde el colectivo ya han cursado hasta el momento más de 100 denuncias en el Ayuntamiento contra Adif. «Esto es insostenible, sobre todo las muertes, ante todo, pero también las personas que están cayendo enfermas, sobre todo aquí, porque la cantidad de sonido que hay es insoportable, no se puede vivir, lo llevamos 40 años ya pidiendo», ha manifestado.

«Si tenemos que ir a Europa, iremos a Europa. Y si tenemos que manifestarnos, nos manifestaremos donde sea. Si hay que ir a Madrid, iremos a Madrid, no nos van a parar», ha garantizado.

«Enterrar un kilómetro, 900 metros, vale 61 millones. Creo que con las vidas esto no se puede pagar. ¿Qué vale una vida para Adif? Esto es inaguantable, no se puede aguantar y más aguantando la ministra de Transportes --Raquel Sánchez-- mintiendo como miente, como una bellaca», ha continuado.

En este sentido, ha reclamado «una solución ya» para «evitar más muertes». «Si hay que hacer un paso ciclopeatonal, que lo hagan. Nosotros no somos técnicos, pero que den soluciones. Y después, por supuesto, el soterramiento, que es lo que llevamos esperando 40 años, ya está bien, esto es tercermundista, insoportable», ha sostenido.

"problema político"

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha advertido de que el problema con el paso a nivel tras 40 años es «muy grave». «Hay uno estructural, que es cómo hacer el soterramiento, pero el otro es político», ha denunciado. Al respecto, ha reivindicado que la supresión del paso a nivel y la creación de un paso inferior «tiene que ir acompañada del compromiso de soterramiento». «No queremos parches», ha recalcado.

«Ahora es una cosa que así no se puede soportar más. Hay más tráfico --ferroviario--. Es hora de plantarse, es hora de que dignifiquemos Alfafar y Sedaví», ha incidido, al tiempo que ha sostenido que es «algo que el Ministerio ha hecho en otras comunidades», por lo que se ha preguntado «por qué no en la Comunitat Valenciana».

El responsable municipal ha confirmado que el próximo día 3 de mayo acudirá, junto al primer edil de Sedaví, a una reunión con Adif en Madrid, y ha asegurado que en cuanto regresen se sentarán con los vecinos para dar «todas las explicaciones y comentar con ellos lo que nos han propuesto». En todo caso, ha garantizado de que no se actuará «unilateralmente, sino que todo se consensuará con vecinos y ayuntamientos».

En este contexto, ha denunciado que las manifestaciones de la ministra Raquel Sánchez «no son ciertas», sino que Adif «está a la espera de las indicaciones del Ministerio para empezar a trabajar». «Los correos electrónicos cruzados con Adif desmontan todo lo que ha dicho la ministra», ha advertido.

Finalmente, ha pedido a la responsable de Transportes «más altura de miras» y ha considerado que una ministra debería tener «otro nivel para hacer estas declaraciones». «Y, por lo menos, esperábamos sus condolencias a las familias en primer lugar y luego a los ayuntamientos, eso es lo primero», ha añadido.

"reivindicación histórica"

Por otro lado, el alcalde de Sedaví, José Cabanes, que ha lamentado que «otra vida más se pierde en este paso a nivel», ha subrayado que la supresión del mismo es «una reivindicación histórica de más de 40 años». «Sedaví, Alfafar y los municipios de alrededor salimos en solidaridad con la familia --de la fallecida-- y para reclamar evitar más accidentes y que se continúe trabajando para el soterramiento de las vías», ha expresado.

En esta línea, sobre las últimas manifestaciones de Adif --en las que asegura que en 2021 se planteó a los ayuntamientos la solución de suprimir el paso a nivel y que en enero de este mismo año «se volvió a proponer»--, ha recalcado que ni el consistorio de Sedaví ni el de Alfafar tienen «ninguna propuesta por escrito».

«Yo no sé qué información es la que tiene el Ministerio que le ha pasado a Adif, no lo sabemos», ha insistido, al tiempo que ha recalcado que ambos consistorios «no nos hemos negado a ninguna solución provisional». «Nunca nos hemos negado a nada, porque no tenemos nada por escrito», ha afirmado.

«La última contestación es un mail de Adif que tiene el Ayuntamiento de Alfafar en el que nos dice en marzo que ya nos comunicarán algo, y ahí nos hemos quedado. Y la reunión de enero de este año fue con técnicos, solo con técnicos, por lo tanto, los técnicos no tenían decisión tampoco de dónde ir», ha argumentado. «Y no había nada por escrito, todo verbal», ha agregado.

Comparecencia

Este mismo jueves, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez González, a las que ha emplazado a explicar los motivos por los que el paso a nivel «no ha sido eliminado a pesar de haber registrado ya un centenar de atropellos, así como para que informen de la situación »del resto de puntos negros en la red ferroviaria valenciana".

El senador ha subrayado que el arrollamiento mortal de este pasado miércoles «eleva la cifra de víctimas a las 100 personas». «El polémico paso a nivel lleva tres décadas de muertes. Unas muertes de vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer, cuya población está dividida por las vías del tren», ha manifestado.