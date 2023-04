'En Madrid Somos de Villa', lema de la campaña a la Alcaldía de Villacís: "Solo si eres leal y noble, eres la villa"

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha presentado la tarde de este jueves el lema con el que la formación concurrirá a las elecciones del próximo 28 de mayo, 'En Madrid Somos Villa', en alusión a un título que solo se concedía si se es «leal y noble».

«Madrid es villa desde el siglo XV. La villa, el título de villa no se le concedía a cualquiera; se le concedía porque habían demostrado lealtad y nobleza. Solo si eres leal y noble, eres la villa. Y Madrid es una villa desde el año 2015», ha subrayado la 'número dos' del Consistorio durante un acto en la Plaza de Chamberí.

En esta línea, ha indicado que Madrid «es una villa que respeta, es una villa que admite a todo el mundo» y esa es el tipo de ciudad que defiende Ciudadanos, «el único partido que se presenta a estas elecciones que no se presenta contra nadie».

Así, durante su intervención, ha destacado que la candidatura que encabeza presentará el «mejor programa» para Madrid y está formada por «los mejores madrileños» que, según ha aclarado, son personas que sabes que puedes «poner la mano en el fuego por ellos», gente que «no está en venta».

«En el fondo todos queremos saber quién de verdad está con uno y quién no. Y lamentablemente la vida te pone muchas pruebas que te permiten identificar a la gente que vale de la gente que no vale, a la gente que tiene principios de la gente que no tiene principios, a la gente que te acompaña por del interés y a la gente que simplemente importa. A la gente que tiene valor, a la gente que es noble, a la gente que tiene principios, a la gente que no se deja corromper y al resto», ha indicado en una referencia velada al abandono de al menos cinco de los once ediles 'naranjas'.

Tras recordar que en política «no es fácil saber quién se corrompería y quién no y quién está en venta y quién no», ha enfatizado que CS sí lo sabe y son las personas que tiene en su lista. «Con vosotras voy a esta campaña, que es la campaña más difícil, la campaña más bonita y la campaña con la que con más ganas he apuntado en mi vida», ha subrayado para recalcar que «merece la pena».

«La política es capaz de sacar lo peor de las personas», ha explicado Villacís, que ha hecho hincapié en que CS se presenta «con más principios, con más fuerza» que «nunca» y persiguiendo «una causa justa».