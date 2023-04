La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este jueves a los candidatos de su partido a la Asamblea y el Ayuntamiento de la capital que no vale «conformismo» ni «soberbia» para defender Madrid de la «deriva totalitaria».

Así se los ha trasladado durante su intervención, en la presentación junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ambas candidaturas, que se ha celebrado en el Parque de la Cuña Verde de O'Donnell.

«Ahora que encaramos un momento de amplias mayorías, no cabe conformismo alguno, pues es el peor enemigo de cualquier proyecto político, ni la soberbia, ni dar nada por ganado. En política, a quien espera heredar, nada bueno llega. Por eso es precisamente ahora cuando tenemos también un firme compromiso con la renovación», ha señalado al dirigente regional.

Por ello, ha reclamado que trabajen «con mesura, de manera efectiva, asumiendo el debate y la rendición de cuentas, anteponiendo el interés general al propio, con la certeza de que las cosas se están haciendo bien» así como que a todo le pongan «ilusión y ganas».

Ayuso les ha puesto dos deberes: «poner al servicio de Madrid y de España un proyecto comprometido, que de todas las batallas, que piense en el bien común y sea la referencia para todos los ciudadanos» y que demuestren que son el «proyecto que España se está perdiendo hasta que el PP llegue al Gobierno central». Así, ha reivindicado que son de los «pocos contrapesos que hoy tiene la maquinaria sanchista que arrasa con todo, que no entiende de límites y que considera que el fin justifica los medios».

La dirigente madrileña ha criticado que España esté «siendo gobernado por un proyecto que nunca votó, puesto que sus decisiones no venían en ningún programa electoral; cuyos protagonistas minoritarios no eligieron; cuyas necesidades son desatendidas por sistema; donde el sentir mayoritario no está plasmado en las votaciones o en todos los decretos, que se aceleran cada día para transformar España hacia un lado que la inmensa mayoría no quiere y no ha elegido».

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, la sociedad «en la España de Sánchez no es igual ni ante la ley ni ante las oportunidades» y está «perdiendo las ganas, el incentivo, que no tiene tiempo para digerir tantos escándalos y chapuzas diarias». En este punto, ha reivindicado que tiene la vía para cambiarlo y es «las urnas».

En "jaque" los pilares de la convivencia

Y es que Ayuso ha sostenido que los españoles, «que comenzaron pensando que la deriva autoritaria de este Gobierno no podría parecerse a la que un día llevó a la miseria y pobreza a tantas naciones», ahora empiezan «a preocuparse de verdad». «Nunca como ahora se habían puesto en jaque los pilares de la unidad y la convivencia de España, la Transición, la Constitución, la Corona y Madrid, la capital», ha señalado.

«El proyecto sanchista ha hecho de la Memoria ley y la ha reescrito con aquellos que han cometido los delitos más graves que se pueden cometer, los que atentan contra la libertad y la vida. ¿Puede haber algo más autoritario? Sí, que mientras se aceleran las pretensiones para la ilegal independencia del País Vasco gobiernen de facto y expulsen a la Guardia Civil de Navarra o decidan el precio de la vivienda y la reforma laboral de todos los españoles», ha lanzando a continuación.

En este sentido, ha censurado que este proyecto haya decidido que «la Constitución y las leyes pueden ser redactadas y cumplidas a capricho, cuando no modificadas, para ser impunes al delito, como ha sucedido con el Código Penal». Considera que esto es «algo que no ocurre en ninguna democracia seria en el mundo».

Además, ha criticado que «la transparencia y la rendición de cuentas en el Parlamento» sea «un estorbo y que se pueda hacer oposición a la oposición utilizando las instituciones de todos». «Leyes sectarias, mal hechas y perjudiciales para la convivencia; el precio de la vivienda, la seguridad de mujeres y menores, las víctimas de la ocupación, los incendios forestales, la calidad y la inversión universitaria y todo junto a gran inseguridad jurídica, descrédito y la mentira por sistema.... Eso es todo lo que tenemos que afrontar desde otro de los contrapesos que esta maquillería autoritaria y sectaria no soporta, Madrid», ha reivindicado.

En este punto, ha remarcado que «Madrid no traga en las urnas con lo que está sucediendo en España» porque los hechos y los datos demuestran «lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez, que cuando una sociedad de izquierda a derecha es libre, es próspera y es capaz de crear empresas».

Reivindicar la libertad

«Vosotros formáis un nuevo equipo que estoy segura va a trabajar con muchas ganas para que Madrid siga siendo igual, una región cada vez más próspera y libre. Es mucho lo que tenemos que hacer para defender a Madrid de esta deriva. Hay que leer bien el BOE cada día, la prensa, los diarios de sesiones, los gestos, las palabras, todo importa...», les ha trasladado a los aspirantes 'populares'.

Ayuso ha remarcado que «hay que corregir muchas leyes nefastas, defender lo jurídico y científico frente a la ideología, defender la verdad ante la mentira, trasladar mensajes de unidad, animosos, que trasladen de niños a mayores que pelear merece la pena y que nadie tiene derecho a arrebatarles un ápice de libertad, que el decoro, las cosas bien hechas».

«Creo que jamás el PP de Madrid había tenido tanto trabajo por delante porque nuestra tarea es local, regional y nacional. Los más totalitarios se han colocado en nuestras habitaciones, despensas, cabezas y móviles. El manual del buen candidato ha llegado a nuestras vidas y muchos no se habían dado ni cuenta. En Madrid nos toca revertir esta tendencia. Estamos librando más que nunca la batalla por la libertad. Así que hoy comienza una nueva etapa y necesitamos una mayoría suficiente para seguir mejor», ha zanjado.