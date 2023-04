El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado este jueves que «Andalucía lidera la creación de empleo en España con 66.300 ocupados más, la mayor cifra en un primer trimestre en dos décadas», así como que su tasa de paro es «la menor desde 2008».

Así lo ha subrayado el presidente andaluz en un par de apuntes en su cuenta de Twitter, recogidos por Europa Press, al hilo de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de este año que se han conocido este jueves.

Según esa encuesta, el paro bajó en Andalucía en 19.100 personas en el primer trimestre del 2023, periodo de tiempo en el que, además, la comunidad registró 66.300 ocupados más respecto al trimestre anterior.

Moreno ha destacado que Andalucía supera así los 3,3 millones de ocupados, y aunque ha apostillado que «queda mucho por hacer», también ha valorado que «avanzamos, y los hechos lo avalan». Además, el presidente ha puesto de relieve que esta comunidad autónoma «crea empleo cuando la media nacional baja».

«Son datos positivos», ha incidido el presidente de la Junta, que ha destacado igualmente que la tasa de paro de Andalucía ha bajado «al 18%» y es «la menor desde 2008», tras lo que ha concluido avisando de que desde el Gobierno que preside «seguiremos intentando poner las cosas más fáciles para favorecer la actividad y el empleo».

En la misma línea se ha pronunciado, paralelamente, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que también ha calificado de «buenos» los datos de la EPA para Andalucía, y ha sostenido que, «afortunadamente», en esta comunidad «nos estamos acostumbrando a dejar de ser siempre el farolillo rojo para ser todo lo contrario, la comunidad que lidera la creación de empleo, el crecimiento y la bajada del paro» en España.

El consejero portavoz ha incidido en que el Gobierno andaluz, con su presidente, Juanma Moreno, a la cabeza, «está obsesionado en seguir haciendo de Andalucía una tierra atractiva para la inversión».

«Tenemos que conseguir que la gente, los inversores a nivel nacional o internacional, cuando busquen un territorio donde invertir su dinero, donde arriesgar, donde apostar, vean que la estabilidad política de Andalucía, la tranquilidad de un gobierno que tiene una hoja de ruta clara, que apuesta por una fiscalidad baja, que no quiere freír a impuestos a nadie, que no busca recaudar donde sea para luego no gastárselo, es garantía de futuro, y parece que los datos nos están dando la razón», ha considerado el consejero para concluir.