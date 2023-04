La exconsellera y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra se ha opuesto a una nueva prórroga de la causa abierta contra ella y otros investigados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Así se desprende del escrito --al que ha tenido acceso Europa Press- que la defensa de Oltra ha remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de València tras una resolución de 18 de abril en la que se pide a las partes que aleguen lo pertinente en relación a una segunda prórroga de las actuaciones --la primera se acordó a principios de año--.

En su escrito, Oltra se ha opuesto a la prórroga al afirmar que no concurre ninguno de los requisitos fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no se concreta la existencia de diligencia de investigación pendiente de practicar y la relevancia de las mismas, todo ello sin perjuicio de la práctica de las ya acordadas, que no precisan de resolución.

Además, señala que la «larga» y «excesiva» duración de la investigación, así como la naturaleza secreta de diversas diligencias constituyen, «cuando menos», anomalías procesales «que deben mantenerse con criterio restrictivo». De lo contrario, agrega, «se corre el riesgo de profundizar en una dinámica de causa general y de naturaleza prospectiva atentatoria de derechos fundamentales».

Por estos motivos, la defensa de Oltra rechaza una nueva prórroga de la investigación por seis meses más. Del mismo modo se pronunció en la primera petición de prórroga y añadió algún argumento más como el hecho de que «con su dilación y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones, sabedoras de que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines». A pesar de ello, la prórroga se efectuó.