Despedidas entre lágrimas, guiños electorales y un CS fracturado echan la persiana del mandato en Cibeles

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este martes el último Pleno del mandato 2019-2023, una sesión que ha estado marcada por la emoción de los concejales que abandonan el Consistorio, los guiños electorales entre bancadas y ediles así como la evidencia de que el Grupo Municipal de Ciudadanos está fracturado.

Ha sido la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, la primera en dejar patente que los políticos, como los ricos, también lloran (y se emocionan). Desde el atril ha dicho adiós al Palacio de Cibeles con un alegato de la «política de las pequeñas cosas», la local. «La despedida duele tanto porque he sido muy feliz aquí», ha declarado muy emocionada.

Y es que Mar Espinar deja el Ayuntamiento tras ocho años y va en los primeros puestos de la lista del PSOE a la Asamblea. La edil ha asegurado que es un «privilegio y una responsabilidad» por parte de Gobierno y oposición conseguir que la ciudad «sea un lugar más humano» de la mano de la política más importante, la local, «la política de las pequeñas cosas».

También muy emocionada se ha mostrado la concejala-presidenta del distrito de Tetuán, Blanca Pinedo. Con la voz entrecortada, y mirando fijamente a la bancada de su partido, el PP, ha asegurado que esos 14 «magníficos», 15 con ella, son no solo compañeros, sino ya amigos. Además, ha expresado su agradecimiento al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por contar con ella.

Pinedo no concurre en la lista electoral de los 'populares' a Cibeles por «motivos personales», tal y como comunicaba el propio regidor cuando daba a conocer el nombre de los ediles que lo arroparán en la carrera electoral.

Ha sido también el último Pleno para Pedro Fernández, de Vox; el edil de Más Madrid Javier Barbero, y la concejala Marta Higueras, del Mixto. Los dos últimos, que ocuparon puestos en el Gobierno municipal de Manuela Carmena, han agradecido el trabajo de compañeros y funcionarios. En este Pleno, ya cuando se ha levantado acta de sesión, se ha cantado el 'cumpleaños feliz' al concejal Nacho Murgui.

No ha sido la única felicitación, ya que el presidente del Pleno, el 'popular' Borja Fanjul, encargado de que los ediles se amolden a los tiempos y las temáticas y de velar por el decoro de la Cámara, ha celebrado que todos los concejales hayan demostrado en el mandato un «comportamiento ejemplar».

La fractura de cs

Antes de las 10 horas, cuando aún muchos de los concejales no tenían ni siquiera el café sobre la mesa, la vicealcaldesa y portavoz del Grupo Municipal de CS, Begoña Villacís, ha lanzado un mensaje en forma de recado sin destinatario expreso, a los ediles de su Grupo que habían pasado a engrosar las filas del PP o que no seguían a su lado para los comicios del 28 de mayo.

«La gente que no falla, que tiene palabra, es con la que quiero gobernar Madrid. Quiero que premien (los madrileños) a la gente que tiene valor, honor... la política puede cambiar a muchas personas. Si me presento con esta gente hoy es porque la política no les ha cambiado. Gente imperturbable, incorruptible», ha lanzado mirando a su bancada.

Ha recibido aplausos de los ediles Santiago Saura, Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo y Mariano Fuentes. El delegado de Emprendimiento, Ángel Niño, no ha aplaudido, como tampoco lo juntado sus palmas los ediles Martín Casariego, Concha Chapa, Alberto Serrano y Sofía Miranda. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, se ha ausentado.

Tampoco ha estado presente durante la votación sobre los límites del ruido en la celebración del Orgullo LGTBI y la colocación de la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles. Misma tónica han seguido Chapa, Miranda, Niño y Casariego tanto en esta votación como en la de la gestación subrogada. La formación que ha formado parte del Gobierno municipal acaba rota el mandato.

Aniorte llegaba a este último pleno del mandato como concejal de CS habiendo solicitado a la Secretaría del Pleno su paso a concejal no adscrito por formar parte de las listas del PP para las elecciones municipales del 28 de mayo como número 35. El trámite aún no ha concluido y sigue perteneciendo a la bancada 'naranja'. En la misma situación se encuentra el delegado Niño, ya en las listas 'populares', y en puestos de salida, para el 28M.

José luis y javier

Último pleno del mandato y enésima muestra de la nula relación entre el alcalde y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Este último ha acusado a Martínez-Almeida de ser, «con bendición papal» incluida, el «heredero de Carmena». Por su parte, el regidor considera que Smith hace «pareja política» con Maestre.

«Javier Ortega Smith ha votado a favor de la enmienda a la totalidad de Rita Maestre a la ordenanza de generación de espacio público innovador y de emprendimiento en la ciudad de Madrid. Y esta es la tónica que ha seguido Javier Ortega en el último año y medio en este Ayuntamiento. Y creo que es bueno dejarlo sentado de cara a las próximas elecciones y de cara a tener un gobierno sólido, fuerte, estable», ha lanzado el regidor.

Ante los periodistas, preguntado por la posibilidad de un Gobierno de coalición con Vox tras la cita con las urnas, Almeida ha dejado la pelota en el tejado de Smith, pues ve complicado que la «pareja política» de Rita Maestre quiera conformar Gobierno con él.

José Luis Martínez-Almeida se ha realizado fotografías para inmortalizar esta última sesión de su mandato. La primera, con una orgullosa 'colchonera' Mar Espinar, camiseta del Atleti mediante, así como con su Grupo Municipal, sus «15 magníficos».