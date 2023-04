'Aragón, con voz propia', el lema de la campaña del PSOE que persigue el objetivo de unir generaciones

'Aragón, con voz propia' es el lema de la campaña del PSOE para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. El objetivo es unir a todas las generaciones de Aragón, desde los jóvenes de hoy en día hasta los que lo fueron en los años de la transición.

Para esta campaña, PSOE Aragón ha publicado un video de algo más de 8 minutos en el que el secretario general de los socialistas aragoneses y candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, «conversa» con el Javier Lambán joven de la transición bajo el título '¿Qué le dirías a tu yo de 18 años?'.

El alcalde de Alcañiz y secretario de Acción Electoral, Ignacio Urquizu, ha apuntado que «lo que vamos a intentar presentar a lo largo de esta campaña es que Javier Lambán es el único líder político en Aragón que puede unir a todas las generaciones».

El objetivo de la campaña va a ser apelar a tres generaciones. La primera es la de la transición, personas que ahora tienen entre 58 y 65 años y en esa época eran jóvenes, unos 170.000 aragoneses. La segunda es la de los menores de 45 años, que son en total unos 321.000. Por último, la tercera generación a la que interpelan es la de los 11.600 aragoneses que van a votar por primera vez, entre 18 y 21 años. «Queremos unir a todas las generaciones, queremos unir a Aragón y queremos sobre todo hacerlo con una voz propia», ha relatado Urquizu.

En el video, 'LambánConVozPropia' habla de temas tan variados como la Transición, de políticos como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, la evolución de la autonomía aragonesa, los sanitarios, los tópicos aragoneses, la economía, las políticas sociales o las energías renovables, entre otros. «Va a haber un Javier Lambán que es revolucionario y pasa a ser reformista. Va a haber un Javier Lambán que nos narra cómo era su generación», ha apuntado Ignacio Urquizu.

Huir de la confrontación

El secretario de Acción Electoral ha resaltado que con esta campaña quieren huir de la bronca y la confrontación «a la que les quiere llevar el Partido Popular y Jorge Azcón».

«Vamos a hablar de Aragón y de los aragoneses. Y lo vamos a hacer en positivo», ha manifestado Urquizu. Ha añadido que «las ideas van a ser dos, por un lado es un Javier Lambán que une a todas las generaciones y lo va a hacer con voz propia».

Consejería de soledad y políticas sociales

El Partido Socialista anunció el pasado 20 de abril que si resulta reelegido Lambán en las próximas elecciones, creará la primera Consejería de Soledad y Políticas Sociales en España.

La militante de Juventudes Socialistas de Aragón y número siete en las listas del PSOE para el ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Andrea Rodríguez ha contestado a las críticas que recibieron por parte del PP respecto a este asunto: «Se nos criticó pese a no conocer con exactitud la realidad de la sociedad aragonesa, algunos piensan que el sentimiento de soledad no deseada afecta únicamente a las personas mayores, pero esto no es así, es un problema transversal que nos afecta a todos». Asimismo, ha recordado que el Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) se convertirá en la columna vertebral de esta nueva consejería.

El Observatorio de la Soledad No Deseada, impulsado por la ONCE, entre otras entidades, publicó en un estudio que las personas que más solas se sienten en España son las que tienen entre 16 y 26 años.

Según datos del INE, en Aragón son un total de 157.000 los que viven en un hogar de una sola persona, un 28,8% en 2022 y se estima que aumente hasta el 32% en 2037. También en Aragón, más de 53.000 personas mayores 80 años viven solas y el 69% son mujeres. Además, un 51% de la población aragonesa afirma haberse sentido sola durante el último año, porcentaje que aumenta hasta el 70% en el caso de las personas que viven solas.