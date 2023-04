Sirera (PP) propone "mover La Ricarda 300 metros" para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto este martes «mover La Ricarda 300 metros» para poder ampliar el Aeropuerto de Barcelona -El Prat con la construcción de una tercera pista.

«Soy partidario de mover La Ricarda 300 metros. Como es un lago artificial, se mueve, se deja un tiempo para que las aves vuelvan a ir allí y hacemos la pista que Barcelona necesita», ha explicado en un acto organizado por Barcelona Global y La Vanguardia.

Según Sirera, no hay discusión alguna en que La Ricarda «es una cosa artificial» y ha lamentado que haya quien reivindique este paraje para oponerse a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Así, ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona, a ERC y a los independentistas de poner problemas --en sus palabras-- para frenar esta ampliación: «¿Y mientras discutimos qué hacemos con la tercera pista, sabéis quién tendrá una cuarta? El Aeropuerto de Madrid. Y esto no es culpa de Madrid, es culpa nuestra».

En materia de movilidad, ha rechazado celebrar una consulta sobre la unión del tranvía por Diagonal, algo que no descarta el candidato de Junts, Xavier Trias, y ha reiterado que quitará el tramo que empezará en Glòries porque «provocará un caso circulatorio brutal».

Sobre las 'supermanzanas', ha insistido en que pedirá un estudio para valorar cuáles dejar, modificar o eliminar, y ha dicho que quitará el carril bici en Via Augusta «durante la primera semana de mandato» si es alcalde.

Pese al acuerdo entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB) y el Hospital Clínic de llevar a cabo la ampliación del Campus Clínic al entorno de la avenida Diagonal de Barcelona, Sirera cree que no es una buena ubicación y ha pedido estudiar la alternativa de hacerlo dónde se ubica la antigua cárcel de La Modelo.

«¿Por qué no pensamos en alternativas más eficaces, en La Modelo? No lo tengo estudiado ni hablado con los vecinos, pero es un espacio muy grande, céntrico, donde no hay equipamientos sanitarios. Podemos convertir La Modelo en un gran Clínic, en un hospital de referencia», ha sostenido.

Tras reclamar la posibilidad de hablar al respecto sobre ello, también desde un punto de vista arquitectónico, Sirera ha defendido que sería una oportunidad para convertir La Modelo «en una cosa buena» y ha añadido que la ideología no puede frenar el crecimiento de la ciudad.

Búnkers del carmel

También ha reivindicado el turismo, es partidario de quitar el recargo de la tasa turística, de eliminar la moratoria para la apertura de nuevos hoteles y de convertir Barcelona en «una ciudad multicéntrica», y ha criticado la decisión del consistorio en relación a los Búnkers del Carmel, que cerrarán a las 19.30 horas a partir del 2 de mayo para controlar la afluencia de visitantes.

«La solución tomada por el Ayuntamiento, de cerrar y barrar, es lo que hace siempre. Blanco o negro, y hay grises en la vida», ha señalado Sirera, que ha acusado al gobierno municipal de Ada Colau de no actuar en determinadas partes de la ciudad en materia de seguridad y civismo, provocando el cansancio y la protesta de los vecinos.

En su opinión, estos vecinos deberían «petar contra el Ayuntamiento, que le dice a la Guardia Urbana que no vaya allí para que pida a la gente que no haga ruido».

Vivienda

Sobre vivienda, ha admitido que Barcelona tiene unos márgenes geográficos complicados, por lo que considera que debe abrirse al ámbito metropolitano para poder hablar de ampliar el parque de la vivienda, aunque ha explicado que dentro de la ciudad «todavía hay suelo para construir entre 40.000 y 50.000 viviendas en la Marina de la Zona Franca y en la Sagrera».

Además, ha apostado por mejorar el transporte metropolitano tras lamentar la «obsesión de Colau de eliminar el coche y la moto privada».

Pactos

Sobre la política de pactos, ha destacado que deberán tomar una «difícil decisión» a la hora de decidir si sus votos los utilizarán para conformar una mayoría alternativa a Colau.

«Tomaremos la decisión en base a nuestro programa electoral. Tendremos que decidir entre susto o muerte. Collboni forma parte del problema y es difícil que sea parte de la solución, y Trias no fue un buen alcalde. Pero después de Colau, cualquier cosa es buena», ha apuntado.

Así, ha recalcado que los que quieran el apoyo del PP deberán cumplir el programa electoral de la formación: «Tendremos que ver si el resto de partidos juegan a mejorar Barcelona o a poner Barcelona al servicio de una ideología que daña la ciudad, u otra que quiere ser la capital de una república independiente».