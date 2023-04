Morera reivindica financiación el 25 d'Abril y advierte que la deuda histórica amenaza la supervivencia del autogobierno

El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha reivindicado este 25 d'Abril una financiación autonómica justa para «gobernar, legislar y practicar la autonomía y el autogobierno», ha recalcado el deber de todas las fuerzas políticas de asumir este compromiso «esté cada cual donde esté» y ha defendido que los problemas valencianos sean tratados de forma «bilateral y asimétrica» con el Estado.

En este línea, ha advertido, durante su intervención en el acto institucional con motivo de la celebración del Día de Les Corts Valencianes, de que la «deuda histórica impropia derivada de tantos años de infrafinanciación amenaza la supervivencia de la Generalitat, la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, los derechos y libertades como pueblo y el autogobierno».

Morera ha hecho balance de la legislatura y ha mencionado las reivindicaciones de la agenda valenciana para mostrar su deseo de que estén «muy presentes» en el parlamento valenciano que surja tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Al acto, celebrado en el salón de l'Andana de Les Corts, han asistido el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, los distintos consellers, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el alcalde de València, Joan Ribó, además de las portavoces de los grupos parlamentarios, así como otros representantes políticos y de la sociedad valenciana.

«Necesitamos estabilidad económica, estabilidad política y voluntad para pactar la solución valenciana», ha reclamado Morera, que ha subrayado que el parlamento autonómico «no puede ser un lugar para producir productos de marketing político en la lucha política y partidista». «No somos un plató de televisión, es donde recae nuestra soberanía y la responsabilidad tiene que presidir su actividad», ha recalcado.

"antihistórico y antivalenciano"

En esta línea, ha advertido de que «tampoco sería lícito que las quisieran ocupar personas que piensen en su destrucción o eliminación por una cuestión de arquitectura institucional» que, ha defendido, «no es ni puede ser la nuestra, la de valencianas y valencianos». «Sería antihistórico y antivalenciano», ha considerado.

Morera ha apostado por que los valencianos sean «los amos de su propio destino» y «sin imposiciones externas», desde «la bilateralidad asimétrica si hace falta con el Estado, desde la necesaria confianza recíproca, desde la lealtad y el respeto mutuo y desde el compromiso institucional».

El presidente de la cámara autonómica ha exigido «financiación para gobernar y para legislar y practicar nuestra autonomía y autogobierno», un compromiso en el que, ha subrayado, «tenemos que tomar todas y todos, esté cada cual donde esté».

A todos los presentes --«que están ejerciendo y ejercerán responsabilidades importantes en la administración pública o privada»-- les ha instado a «ejercer de valencianas y valencianos siempre y donde estén». «Y también dialogar con todas las personas para mejorar la vida de nuestro pueblo», ha añadido.

En este sentido, ha valorado el «alto grado» de coordinación y defensa unitaria de la denominada agenda valenciana y ha considerado que el pueblo valenciano «hacía muchos años que no había logrado» esta situación.

Y en la línea de este nuevo «marco conceptual», ha reivindicado la necesidad de reformar el sistema de financiación «con urgencia» y ha lamentado la «discriminación secular» de la autonomía en materia de inversiones del Estado. «Un marco que ya es transversal entre la sociedad valenciana», ha apuntado.

"no es la solución, pero sí el mejor de los principios"

Al respecto, ha advertido de que este escenario «no es ninguna solución al problema real», aunque ha valorado que al menos es «el mejor de los principios»: «Es aceptado de manera común que sin suficiencia financiera no hay autonomía política, porque, sin un presupuesto suficiente, además de no poder atender las necesidades, no podemos legislar de manera autónoma y hacer políticas en clave valenciana», ha avisado.

«Lo que está en juego, además de la financiación suficiente y equitativo, es el principio de igualdad de trato, lo que nos jugamos es nuestro autogobierno», ha remarcado, al tiempo que ha advertido: «La deuda histórica, la deuda pública impropia derivada de tantos años de infrafinanciación, amenaza la supervivencia de la Generalitat, la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, nuestros derechos y libertades como pueblo, nuestro autogobierno».

Ante este escenario, ha apostado por «defender éticamente el futuro del pueblo valenciano, de la identidad valenciana» y ha asegurado que, para ello, «no podamos ni tenemos que querer imponer nada a nadie, pero tampoco podemos permitir que nadie nos impida nada».

"contrato social"

Finalmente, Morera ha hecho un llamamiento desde Les Corts para «continuar escribiendo un contrato social» con el objetivo de «transformar nuestra realidad, para conseguir progreso y desarrollo». «Cuando se está delante de una institución como les Corts, aprendes que nuestra Comunitat, nuestra tierra, es más grande de aquello que nos pensamos, que se tiene que cuidar y se tiene que hacer respetar más», ha expuesto.

«Pedir respeto es querer nuestra tierra. Desde hace 40 años estamos construyendo en les Corts nuestro país, la Comunitat Valenciana, nuestra patria día a día, sin perder la orientación, reforzando nuestra patria, modernizándola, construyéndola, haciendo avanzar nuestra sociedad, ofreciendo ideas, oportunidades y nuestros proyectos a esta sociedad. Y para hacerlos realidad, la única forma con que se puede construir un país es trabajando juntos cada día», ha manifestado.

Por ello, ha subrayado la necesidad de contar «con el trabajo, el esfuerzo y la contribución de todos y todas». «Todos somos parte de esta sociedad valenciana que forma parte de las regiones que están hoy al frente del mundo desarrollado, y tenemos que ser protagonistas», ha enfatizado, al tiempo que ha concluido: «Les Corts tienen que continuar escribiendo un contrato social para transformar nuestra realidad, para conseguir progreso y desarrollo».