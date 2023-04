El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en el Hospital de Valme. La suerte la ha dado Guillermo Chamizo, vendedor de la ONCE desde diciembre el año pasado, vende en el expositor ubicado en la entrada principal del centro hospitalario.

«Estoy que no me lo creo, vaya manera de empezar bien la Feria, sobre todo para el que le haya tocado, que ha triunfado», ha declarado este domingo y recogido la ONCE en una nota de prensa. Este mismo sorteo ha dejado un premio de 120.000 euros en Osuna, con seis cupones premiados con 20.000 euros cada uno, y 40.000 euros en Almería y Ubrique (Cádiz), respectivamente, por lo que ha repartido 440.000 euros entre las provincias de Sevilla, Almería y Cádiz.

El resto de los premios se han repartido entre Cataluña y Galicia. El sorteo del pasado sábado 22 de abril tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado a la escritora malagueña María Zambrano, dentro de la seria monográfica que la ONCE está dedicando los fines de semana a las escritoras de mayor prestigio en España bajo el lema 'Con letra de mujer'.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, así como premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.