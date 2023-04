Moreno pide a Sánchez un "esfuerzo de lealtad institucional" y critica que vaya a Bruselas "a hablar mal de Andalucía"

El presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga «un esfuerzo de lealtad institucional» con la comunidad andaluza, toda vez que ha criticado que el Gobierno vaya a Bruselas a «hablar mal de Andalucía».

Así lo ha manifestado el presidente durante su intervención en Utrera (Sevilla) en el acto de presentación del candidato popular a la Alcaldía, Curro Jiménez, donde ha manifestado que «no voy a permitir que vayan a Bruselas a hablar mal de Huelva, a hablar mal de Andalucía y a hablar mal de nuestros agricultores».

«Eso jamás lo voy a permitir mientras sea el presidente de todos los andaluces», ha remarcado Moreno, tras asegurar que «entre las instituciones nos debemos de hablar siempre con respeto y nos debemos hablar siempre con un punto de lealtad institucional».

«Yo no puedo estar satisfecho de cómo está tratando Andalucía, no puedo estar satisfecho de que cualquier iniciativa que nosotros presentamos nos la recurran al Tribunal Constitucional y cuando no se solucionan problemas de financiación que son útiles», ha indicado.

Tras esto, ha abundado que «tampoco puedo estar satisfecho cuando Andalucía es la primera potencia agrícola y ganadera de España y no se ha hecho una sola obra hídrica en Andalucía en cinco años».

«No puedo estar contento cuando yo pido auxilio precisamente ante esta enorme sequía que tenemos nosotros en esta tierra y no recibo nada más que insultos. Sin embargo, hoy el secretario de Estado del Medio Ambiente decía que lo que pidiera la Generalitat de Cataluña allí estaría para auxiliar esa sequía. No puedo estar de acuerdo con eso», ha criticado.

En esta línea, ha señalado que «puede entender» los pactos que tiene el Gobierno con Esquerra Republicana, pero ha pedido a Sánchez «respeto a la dignidad de nuestro pueblo y a una parte de España que es capaz de producir convertirse en la tercera economía del país».

«Estamos dispuestos a contribuir con el resto de los españoles a que tengamos más desarrollo y más bienestar. Lo único que pido es que el esfuerzo que estoy haciendo de lealtad institucional, el esfuerzo que estoy haciendo de contribuir al desarrollo de España, también tenga reciprocidad. Espero que desde el Gobierno de España nos traten a los 47 millones de españoles de manera igual en obligaciones y en derechos», ha argumentado.

Por último, ha solicitado al Gobierno que «no hablen mal si no están de acuerdo con algunas de las medidas que nosotros estamos adoptando», al considerar que «un gobierno es gobernar, es decir, tomar decisiones, y cuando uno toma decisiones, es legítimo que se piense de manera distinta».

Con respecto a Utrera, ha argumentado que existe «un compromiso firme de este gobierno para realizar proyectos para el presente para el futuro de Utrera y para que esta ciudad camine con un futuro y con progreso».

Asimismo, ha señalado que Curro Jiménez tiene capacidad para «poner a Utrera en el lugar que le corresponde», toda vez que ha celebrado que el Gobierno andaluz ha «sacado del olvido» a esta localidad sevillana.-