Aragonès pide no hacer electoralismo con la sequía y ve "populismo hidráulico" en el PP por Doñana

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles no hacer electoralismo con la sequía y ha acusado al PP de hacer «populismo hidráulico» con la decisión en Andalucía de seguir adelante con la proposición de ley conjunta con Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

«He pedido no convertir la sequía en un pim pam pum electoral. Estamos en el camino y esto no ayuda», ha lamentado en la sesión de control en el pleno del Parlament en respuesta al presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, que le ha reprochado no haber presentado un nuevo decreto para afrontar la situación de sequía.

Tras recordar que el Parlament aprobó una moción que instaba al Govern a presentar un nuevo decreto en este pleno, Batet ha cuestionado la «credibilidad» de Aragonès y le ha acusado de gobernar de espaldas a la Cámara catalana.

Por ello, ha anunciado que registrarán una proposición de ley en lectura única para garantizar, ante el escenario actual de sequía, que se puedan hacer contrataciones de emergencia como se hizo durante la pandemia; una moratoria del régimen sancionador a los ayuntamientos porque «se necesita colaboración, no imposición», y concreciones y garantías en materia de inversiones.

Sin embargo, Aragonès ha explicado que se comprometió a modificar el decreto ley de medidas urgentes sobre la sequía con otro decreto si había el consenso necesario para hacerlo: «Y este consenso, lamentablemente, no se produjo en la cumbre sobre la sequía».

Tras recordar que el Govern ya puso en marcha el plan especial de sequía en septiembre de 2021, ha reivindicado el trabajo hecho desde entonces con la puesta en marcha de estaciones de depuración de aguas residuales y las inversiones que están llevando a cabo en otras infraestructuras.

Después de que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, haya acusado al Govern de inacción y de no haber hecho nada en los últimos 13 años, Aragonès le ha respondido que con ello demuestra su «desconocimiento e ignorancia» y ha insistido en que la sequía es ahora el principal problema de Catalunya.

«Lo que no haremos es aprobar una ley como la que quieren hacer en Andalucía para seguir secando el paraje natural de Doñana. Esto sí es populismo hidráulico», ha sostenido el presidente catalán.

Trasvasar agua

Todo ello después de que Fernández le haya preguntado si prevé trasvasar agua del Ebro a Barcelona este verano si sigue sin llover «porque a lo mejor no le queda otro remedio», pero le ha emplazado a explicarlo a los ciudadanos de Tortosa (Tarragona).

«Entonces espero no escuchar de nuevo aquello de 'Lo riu es vida' para engañar a la gente del Ebro. Porque son ustedes muy cuquis, y en vez de trasvase se han inventado un eufemismo, interconexión de redes. Pero ya no engañan a nadie, porque todo el mundo sabe que las dos cosas son lo mismo», ha zanjado.