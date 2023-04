La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de haber «mentido con descaro» y de estar «negando evidencias científicas» en torno al efecto que tendría en el Parque Nacional de Doñana la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno de la Corona Norte de Doñana.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz de Por Andalucía y dirigente de IU en esta comunidad ha reaccionado así a una entrevista que el presidente de la Junta ha concedido este miércoles a Onda Cero, y de la que Inmaculada Nieto ha lamentado que «Moreno sigue en sus trece» y sigue llamando «bulos a las opiniones unánimes» en torno a lo que «supone de deterioro para el Parque Nacional» de Doñana dicha proposición de ley y que «han expresado todas las instituciones y la comunidad científica» de forma «unánime».

En esa línea, la parlamentaria de Por Andalucía ha criticado que el presidente de la Junta «está negando evidencias científicas y haciendo oídos sordos a avisos serios, institucionales» acerca de los efectos de dicha iniciativa, y ha sostenido que Moreno ha dicho en la referida entrevista radiofónica «muchas cosas que no se compadecen con la realidad», mientras que en otras cuestiones «ha mentido con descaro».

Así, Inmaculada Nieto ha criticado que el presidente andaluz «ha dicho que la Unión Europea no tiene conocimiento de Doñana más que por lo que le cuenta el Gobierno de España», y frente a ello la portavoz de Por Andalucía ha remarcado que, «en septiembre de 2018, hubo una misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que vino 'ex profeso' a valorar 'in situ' la situación del parque y cuál era el grado de afectación de las amenazas a las que estaba sujeto».

Además, la representante de Por Andalucía ha dicho que espera que Moreno no piense que el Tribunal de Justicia de la UE «emitió una sentencia condenatoria por el deterioro del parque porque alguien le había contado algo», y entiende que el presidente de la Junta «no pensará que todo el mundo dirige» las administraciones «con la ligereza que parece hacerlo él y su Consejo de Gobierno».

«Esto no son bulos, no es que los demás estén opinando de oída», ha aseverado la portavoz de Por Andalucía antes de remarcar que hay «una contundente unidad sobre la protección que necesita el parque natural, sobre el daño cierto que le haría regularizar unas hectáreas que en este momento no son regables, y que por estar enganchadas a un acuífero que ya no puede más están provocando que nos acerquemos peligrosamente a un punto de no retorno para el parque nacional».

Inmaculada Nieto ha aseverado que Moreno «no le puede achacar ni a bulos, ni a distintos colores políticos ni a otros delirios, lo que es un contundente rechazo a una modificación legal que en nada ayuda al parque nacional, ni a la agricultura de la zona ni al sector turístico», y al respecto ha sentenciado que, «sin agua, cae el parque, la agricultura y el turismo, y toda la actividad económica vinculada a su uso».

La portavoz de Por Andalucía ha concluido, en referencia al presidente de la Junta, que «no se puede estar ayer (este martes) con el comité de expertos de la sequía y hablar de la sequía y hoy volver a decir que la regularización de estos regadíos no le hace ningún daño al Parque Nacional de Doñana, y que hay agua para todos los regantes y agricultores», según ha abundado Inmaculada Nieto, que ha apostillado que, con esa actitud, Moreno «ya está incluso enfadando a quien le puso oídos» a dicha proposición de ley de PP-A y Vox «pensando que era una buena idea», cuando «no lo es en absoluto», según ha zanjado la también dirigente de IU Andalucía.