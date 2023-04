El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón y candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de la comunidad autónoma, José Luis Soro, ha opinado que el «anuncio electoral» de Pedro Sánchez de movilizar las 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para alquiler asequible hay que acogerlo «con muchísima prevención» ya que «queda muy bien a peso», pero «no conocemos la letra pequeña, si la hay».

En rueda de prensa, junto con el presidente de CHA, Joaquín Palacín, para presentar la campaña 'Aragón por Bandera', con motivo del Día de la Comunidad Autónoma, ha recordado que es una medida que Pedro Sánchez ha anunciado este domingo, en Valencia, no como presidente del Gobierno de España, sino como secretario general del PSOE, durante el cierre de la Conferencia Municipal del PSOE.

«La propuesta hay que entenderla en el contexto en el que se produce; es un anuncio electoral» y «no es casual que se haga, además, en la Comunidad Valenciana y no de forma institucional», ha expuesto Soro.

Ha considerado que la propuesta inicialmente «está muy bien porque es indecente que haya viviendas de la SAREB vacías», mientras hay personas que tienen dificultades para acceder a una en condiciones adecuadas, pero ha aclarado que el Gobierno de Aragón, igual que los Ejecutivos de otras comunidades autónomas, lleva años trabajando con la SAREB y, con las reglas actuales, en este territorio se podrían aprovechar el diez por ciento de las 1.323 viviendas que la SAREB posee en la región.

De esta forma, si bien el anuncio de Sánchez se refiere a «muchísimas viviendas, si bajamos al detalle», Soro se ha preguntado, «cuántas están en las localidades en las que las necesitamos» porque no se trata de que en un pueblo en el que no se requiere vivienda pública se compre a la SAREB «para que siga vacía», «no se trata de cambiar de manos» simplemente.

Viviendas en zaragoza

Soro ha detallado que en esta comunidad autónoma «necesitamos viviendas, no sólo, pero muy especialmente en la ciudad de Zaragoza». Además, ha continuado, no han de estar ocupadas y la inversión que se puede hacer para rehabilitarlas no ha de superar los 8.000 euros, según las reglas «que marca el Plan de Vivienda». El representante político ha puntualizado que, bajo estas premisas, «podríamos aprovechar el diez por ciento de esas viviendas» de la SAREB en Aragón.

A su entender, si todos los Gobiernos de España son centralistas, el actual lo es «especialmente» y tanto con la ley de vivienda, como con esta propuesta sobre la SAREB suponen una «falta de respeto flagrante» porque no se han tratado con las comunidades autónomas cuando la vivienda es una competencia exclusiva autonómica.

«Por lo tanto, suena muy bien», pero «vamos a ver al final, lo que supone de verdad, porque no conocemos los detalles, si es que hay algo más que un anuncio electoral para contrarrestar la ley de Vivienda», ha esgrimido el candidato de CHA.

Ha añadido, asimismo, que desconocen la dotación presupuestaria de la ley de vivienda y «si va a haber dinero o no» para que poder invertir en la compra de viviendas y, en su caso, en rehabilitarlas.