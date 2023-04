La consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha presidido la última comisión del área y tras despedirse de los concejales ha dicho: «Me voy con el deber del trabajo bien hecho y los objetivos cumplidos, aunque haya cometido errores, como todos, el sentimiento es bueno y me voy con la mochila cargada de aprendizaje como parte del Gobierno y del debate con los adversarios políticos».

Ha comentado que lo más dificultoso ha sido la pandemia y gestionar la cuentas porque el Ayuntamiento dejó de recaudar más de 33 millones de euros y tuvo que afrontar un gasto social extra para alimentación de muchas familias y con un remanente negativo de 10 millones de euros. «Fue muy duro, creo que en la adversidad se vio como el gobierno gestionó la ciudad y los ciudadanos lo valoraron con un 7 de media».

Se cierra una etapa, ha dicho, para hacer balance de su gestión de la que ha destacado la aprobación de los cuatro presupuestos y la deuda que se ha bajado en más de 200 millones de euros. Ello le produce satisfacción como equipo de gobierno porque se marcaron unos objetivos y «dejamos las cosas bastante mejor de como las encontramos, que ha sido mi hoja de ruta y pensado en el interés general».

Maria Navarro ha realizado estas declaraciones tras la última comisión de Hacienda de este mandato y con motivo de su despedida del Ayuntamiento puesto que irá en la lista a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza en las elecciones del 28 de mayo.

Tras sentenciar que «en política no hay vacíos» ha deseado lo mejor a todos los demás concejales, pero ha dejado claro que aunque cambie de institución seguirá de consejera municipal de Hacienda hasta el final y en funciones hasta que se constituya la nueva Corporación Municipal.

«No podemos despistarnos --ha advertido-- y hay que estar hasta el último día. Me voy con pena, he estado muy a gusto. Me llevo grandes amigos y la vida son etapas. Empieza otra nueva y hay que aportar ahí donde se esté con ilusión y mirar hacia adelante con la mejor de las sonrisas y para mejorar la vida de la gente».

Sobre su nuevo cometido en la próxima legislatura ha dicho: «No aspiro a nada más que el día a día. En política no puedes hace ningún esquema».

"el mejor equipo de gobierno"

María Navarro ha destacado que en este mandato la mayor virtud ha sido «mantener unido» el equipo de gobierno porque «es la mayor fortaleza» y ha sido el «mejor» equipo de gobierno que ha tenido la ciudad.

Lo más gratificante para Navarro ha sido aprobar el presupuesto de este año. «Nadie daba un duro por sacar el último presupuesto del mandato y con rasmia aragonesa me propuse sacarlo. Creo que ha sido un orgullo aprobar el cuarto presupuesto con un Gobierno que no tiene mayoría y he de agradecer a VOX y en especia a su portavoz, Julio Calvo, que una de sus mayores virtudes es que tiene sentido común y piensa en el interés general».

«Ha sido --ha reconocido-- un honor y orgullo presidir esta comisión y haber estado en el mejor equipo del Ayuntamiento que ha posibilitado aprobar infinidad de cosas e intentar gestionar en momentos de absoluta dificultad».

En rueda de prensa, ha detallado que este mandado se han aprobado cuatro ordenanzas fiscales en las que se han bajado los impuestos municipales y la última liquidación positiva tiene 26 millones de euros. Se ha cumplido todas las reglas fiscales para que la próxima Corporación municipal «no tenga que hacer cuestiones extraordinarias», ha dicho.

Asimismo, ha citado que se han aprobado dos planes de choque de la contratación, entre otros asuntos. «Cuando se tiene claro trabajar por el interés general se sacan las cosas por encima de la ideología», ha recalcado. Otro logro que ha citado ha sido mantener la estabilidad institucional y «evitar una excesiva carga ideológica» en la comisión de Hacienda que ha presidido.