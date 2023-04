El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha alertado de que llegará una «ley de la selva» a las cocinas industriales si no se aprueban las normas urbanísticas, ya que la moratoria a la concesión de licencias decae el 5 de agosto.

Así lo ha trasladado en un encuentro informativo con los medios de comunicación para tratar los efectos de que no se apruebe l a modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afecta, entre otros, a las viviendas turísticas, los locales de apuestas o las propias cocinas industriales.

Fue en julio de 2021 cuando se aprobó la suspensión durante un año, prorrogable --como se hizo-- un año más, de la concesión de licencias de actividades industriales en categoría de cocinas agrupadas. Esta termina en agosto y no se podría, según ha detallado Fuentes, aprobar una nueva, por lo que supondría que se quedan «sin limitación ni regulación» en la capital.

«Supondría la ley de la selva en todo el sector inmobiliario», ha lanzado Fuentes, quien ha vuelto a apelar a la oposición para que se aprueben. Ha explicado que, además, una vez dado el visto bueno el Pleno de Cibeles la Comunidad tendría que dar el 'sí', para lo que contaría con un máximo de cuatro meses. Restan menos de tres para el fin de la moratoria con unas elecciones autonómicas y locales de por medio.

El delegado ha rechazado que se vaya a elevar al Pleno esta modificación sin tener atados los apoyos suficientes para garantizar que salgan adelante, ya que de decaer supondría volver al punto de partida.

Ortega smith "no tiene talante ni capacidad de negociación"

Desde hace meses el Gobierno local busca la mayoría suficiente. Para Fuentes el principal escollo se trata del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que «se comporta como el niño malo del colegio», como el «Nelson de Bart Simpson», marcado por no tener «talante ni capacidad de negociación».

Las tensiones entre el 'naranja' y Ortega Smith han sido numerosas en este proceso. Uno de los principales momentos de conflicto fue cuando Vox vetó a Fuentes en una reunión para tratar este desbloqueo y terminó el encuentro ofreciéndole al alcalde y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, un gobierno de coalición.

El delegado de Desarrollo Urbano ha alertado de que si no se llegan a aprobar estas normas los promotores inmobiliarios «no saben a qué atenerse» y, además, se bloquean nuevas posibilidades como la construcción de vivienda social en suelos dotacionales. «Hay necesidad de vivienda, pero al no existir reglas del juego claras el sector está paralizado. Los Berrocales y los Ahijones están paralizados por no tener seguridad jurídica», ha remarcado.

Sobre el caso específico de las cocinas industriales ha negado que sea un negocio que «prolifere» en la ciudad, ya que solo hay 14 licencias con más de cuatro, lo que supone el 0,007%de los locales de Madrid, según los datos aportados por el delegado.

Aún así, ha reconocido que lo que sí que tienen es un impacto sobre los vecinos que tienen un «conflicto» con los ruidos y los olores.