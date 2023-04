Andueza (PSE) niega que la Ley estatal de Vivienda invada competencias vascas y respetará sus "particularidades"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, niega que la Ley estatal de Vivienda invada competencias vascas, sino que puede «casar» con la actual norma autonómica y respetar las «particularidades» en tributación de las diputaciones forales. Además, se ha mostrado convencido de que, si la norma acaba siendo recurrida al Tribunal Constitucional, la ratificará porque «atiende el derecho constitucional» a una vivienda digna.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha rechazado que se vulneren competencias vascas y ha señalado que, de hecho, ayer el propio consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE-EE) , «dejó muy clara cuál es la posición del Gobierno Vasco y especialmente la de los socialistas vascos respecto de la ley».

«Yo creo que es una muy buena noticia, que viene a complementar perfectamente esa Ley de Vivienda que los socialistas impulsamos desde la oposición allá por el año 2015 y que, por cierto, no tuvo el referendo del PNV», ha añadido.

Esto es, a su juicio, una «buena muestra de la coherencia política» que tiene el Partido Socialista, especialmente cuando están en todos los Gobiernos«. En contra de lo que asegura el PNV, considera que esta Ley »para nada invade competencias" de Euskadi.

«Es más, atendiendo a lo que ha reclamado algún alcalde del PNV, especialmente el alcalde de San Sebastián, viene a dar herramientas e instrumentos a los municipios y también a las diputaciones para ordenar, de alguna manera, la política de vivienda y de alquiler, toda la regulación de precios que han venido reclamando algunos ayuntamientos pues no disponían de esos instrumentos para poderlo hacer», ha manifestado.

Eneko Andueza cree, por ello, que es «un buen complemento» a la Ley vasca de Vivienda. «Es una Ley pionera, como lo fue la nuestra. Nos sitúa en la vanguardia europea de políticas de vivienda y creo que va a proteger al más vulnerable», ha indicado.

Asimismo, ha dicho que también «va a poner encima de la mesa la posibilidad de regular un mercado para evitar especulaciones y poder impulsar políticas de alquiler que haga posible que, entre otros, nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda de una manera mucho más sencilla y a un precio mucho más asequible».

Por ello, cree que al PNV «le debería alegrar que el Gobierno de España vele porque los jóvenes puedan acceder a una vivienda». En este sentido, cree que en el Gobierno Vasco, tanto la parte socialista como la jeltzale, están de acuerdo con esta norma.

«Ayer el consejero Arriola salió de una forma muy clara y contundente, defendiendo la ley, que creo que es lo que se debe hacer. En ningún caso hay una invasión competencial, sino todo lo contrario», ha insistido.

Andueza considera que «pone en valor la práctica de la buena política que realiza el Gobierno Vasco y, especialmente, el Departamento de Vivienda dirigido por Iñaki Arriola».

Recurso en el tribunal constitucional

Preguntado por si cree que esta Ley acabará en el Tribunal Constitucional, ha recordado que la Ley de Vivienda vasca, impulsada por el PSE-EE, «también fue recurrida» ante este alto Tribunal y la ratificó.

Por ello, cree que, si se impugna la nueva norma ante el TC, este dirá que «atiende a lo que dice la propia Constitución y es que toda la ciudadanía tiene derecho a acceder a una vivienda digna». «Lo que dirá el Tribunal Constitucional es que en este caso esta Ley también impulsa un derecho constitucional», ha subrayado.

El líder del PSE-EE ha puesto en valor que, «por primera vez en la historia de este país», hay una Ley de Vivienda, «de la mano de los socialistas». «Es algo que nos debe llenar de orgullo y, sobre todo, poner de manifiesto que algunos estamos en los gobiernos para mejorar la vida de la gente y garantizar derechos reconocidos a la propia Constitución», ha señalado.

Por ello, cree que esta Ley «puede casar perfectamente» con la norma autonómica vasca. «Nosotros tenemos unas particularidades concretas que siempre son respetadas en todas las leyes, como no podía ser de otra manera porque, si no lo hiciéramos, estaríamos vulnerando la propia Constitución. Por tanto, si no se hiciera, efectivamente, tendría mucho sentido tener un recurso ante el Constitucional, pero lamentablemente para el PP, no le vamos a dar esa baza porque eso se va a respetar», ha remarcado.

En esta línea, ha resaltado que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco «ya está trabajando y ya ha enviado a las diputaciones forales alguna propuesta para poder aplicar políticas fiscales al respecto de las viviendas de alquiler».

«Creo que es algo muy importante, porque se habla mucho de la cuestión de los grandes tenedores, pero también es importante intentar poner instrumentos o incentivos en manos de la ciudadanía, para que podamos tener más viviendas en alquiler y que el precio de esas viviendas en alquiler sea razonable y permita que sectores más vulnerables o especialmente los jóvenes en este país puedan acceder a una vivienda a un precio mucho más asequible», ha dicho.

De esta forma, ha defendido que tengan «ventajas fiscales, tanto la persona que está poniendo en el mercado de alquiler una vivienda sin ánimo especulativo o sin ánimo de tener unos beneficios por encima de lo que debería, y por supuesto también esas personas que están dispuestas a alquilar una vivienda para iniciar un proyecto de vida». «Es un paso cualitativo muy importante que va a marcar un antes y un después en la política de Vivienda este país», ha enfatizado.

En su opinión, hay que «incentivar que aquellas personas que tienen viviendas vacías las saquen al mercado de alquiler». «Es un camino muy interesante, muy explorable, que se debe consolidar en las próximas legislaturas», ha apuntado.