La vicealcaldesa de Zaragoza y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha pedido a Ciudadanos (Cs), partido que ha abandonado recientementen que hagan «un poco de autocrítica» ante la «desaparición» de miles de afiliados de la formación, que se han dado de baja en los últimos meses.

Fernández se ha pronunciado así este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, durante la presentación de una iniciativa cultural, ante las acusaciones de «tránsfuga» procedentes de Cs y el PSOE, después de que este viernes se hayan hecho públicas la listas con las que el Partido Popular concurrirá a las elecciones municipales y en las que figura como 'número dos', independiente, al Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha reclamado a Ciudadanos que hagan «un poco de autocrítica» y vean que la baja causada en la formación por parte de los seis concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza, «por desgracia, no es algo excepcional», argumentando que miles de afiliados «han desaparecido, se han dado de baja en estos últimos meses».

«Esto también se ha producido entre los votantes, porque cada vez que se han abierto las urnas en alguna comunidad autónoma, hemos desaparecido de la institución», ha lamentado.

Fernández ha recordado hace un año, «viendo la debacle en la que nos estábamos convirtiendo --Cs-- avisé internamente en los órganos del partido a los que yo pertenecía sobre la necesidad de dar un cambio, volver a mirar a la sociedad, ver en qué estábamos fallando y que era necesario transmitir el proyecto que defendíamos. Para mi ha sido una gran decepción».

Ha añadido: «No se hizo caso y me voy con la conciencia muy tranquila de haber luchado hasta el final por los principios que defendíamos. Por desgracia, me he ido de un partido en el que se han votado hace dos meses unos estatutos y ni siquiera se están cumpliendo».

En esta línea, ha reprobado que no se celebren primarias, «como se ha votado por parte de los afiliados de Cs», por tanto, ha anotado que es un partido «que no cumple ni sus propios estatutos».

Con respecto a las acusaciones de transfuguismo vertidas por el Partido Socialista, ha afirmado que «tienen miedo» y carecen de argumentos reales de gestión, de ciudad, de resultados, de propuestas, de proyectos reales que achacarnos, de manera que «atacan en este sentido».

Acta y gobierno municipal

Por otra parte, Sara Fernández, ha asegurado que ninguno de los seis ediles dejará el acta ni su cargo en el Gobierno municipal «por responsabilidad», puesto que los plazos en el Ayuntamiento «son muy largos» y solo queda un mes y medio de trabajo. «Si ahora dejásemos el acta, habría que ver las credenciales de los siguientes de la lista que estuvieran dispuestos a asumir los cargos, incluso celebrar un pleno para la toma de posesión».

Todo el proceso, ha explicado, se prolongaría más de un mes y medio, «así que entiendo que alguien que no conozca el funcionamiento de las administraciones pueda plantearlo, pero esto no es una empresa». Ha comentado que, en caso de haber abandonado el partido con más tiempo, «probablemente hubiéramos dejado el acta, pero para el tiempo que queda, solo supondría dejar a la ciudad sin una dirección».

Listas del pp

Con respecto a su inclusión en la lista al Ayuntamiento de Zaragoza de los 'populares' como 'número dos', Sara Fernández ha señalado que responde a dar continuidad al proyecto iniciado, junto al Partido Popular, hace cuatro años, sustentado en poner en marcha «un cambio para la ciudad».

«La voluntad que me mueve a ir en esas listas es seguir rebajando la deuda, bajando los impuestos, haciendo de los servicios públicos de esta ciudad de los mejores de Europa y seguir trabajando por los zaragozanos. Esa es mi ambición», ha expresado.