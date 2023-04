Azcón (PP) critica que Lambán de lecciones en materia sanitaria cuando Aragón es la región peor gestionada en pandemia

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha criticado que el líder del Ejecutivo autonómico, el socialista Javier Lambán de lecciones en materia sanitaria cuando Aragón es la región con peor gestión en pandemia.

Así lo ha manifestado Jorge Azcón este lunes, durante la presentación de la lista de los 'populares' por la provincia de Huesca para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. «Es una candidatura que representará un cambio real, a mejor, para Huesca y el conjunto de Aragón».

Ha remarcado la lista está integrada por hombres y mujeres preparados «y que son candidatos por su capacidad personal y profesional , sin cuotas o familias, alejada de la crónica rosa». Todos ellos, ha continuado, «vienen a servir a la política aragonesa y no a servirse de la política», enfatizando en que en la composición de la candidatura «no ha habido trapicheos, ni relaciones familiares o afectivas».

Además, se ha detenido en la cabeza de lista, la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, a quien ha considerado «una de mejores políticas que ha habido en la historia de la comunidad autónoma», por su experiencia en política municipal, como concejala y alcaldesa, y en el ámbito nacional. "Ahora va a entrar en la política autonómica con un conocimiento profundo de los problemas que tiene la provincia de Huesca, ha añadido.

En este sentido, ha remarcado la importancia de los equipos, «y mientras el PP cuenta con la mejor candidata en Huesca, Lambán necesitaría a su lado un pentapartito». Así, ha explicado que «solo existen dos opciones de gobierno a partir de mayo: la del socialista Javier Lambán y la que representa el Partido Popular».

Azcón ha continuado: «Lambán solo puede ser presidente de Aragón si junta a todos los partidos políticos que defienden cosas distintas a las que él mismo defiende, como lo que ocurre en Huesca en el sector de la nieve».

«La lista del Partido Popular es la lista de la unidad; frente al PSOE y su conglomerado de partidos de extrema izquierda que lo apoyan», ha precisado, constatando que sobre esta cuestión tendrán que decidir los votantes: «Si quieren un partido político con experiencia de gobierno, el Partido Popular, dispuesto a resolver los problemas del día a día de los aragoneses, o una sopa de siglas alrededor de Lambán, que es la única posibilidad que tiene de gobernar, una fórmula que genera problemas».

También ha anotado la división que existe, a su juicio entre los socialistas aragoneses y, por otra parte, entre la formación regional y el Gobierno central, «aunque expresa su lealtad al presidente Pedro Sánchez diciéndole que siempre será bien recibido en Aragón».

Problema en la sanidad

Asimismo, Jorge Azcón ha subrayado los «graves problemas en materia sanitaria que asolan a los aragoneses», ironizando sobre el hecho de que Lambán vaya a poner un documento que sirva para solucionar los problemas en materia de Sanidad a nivel nacional.

«Va dando lecciones cuando preside la comunidad autónoma que peor ha gestionado la Sanidad durante la pandemia, que ha recortado el presupuesto en Sanidad en un cuatro por ciento, que tiene las mayores listas de espera en España y que no pone ambulancias en las zonas despobladas».

«Veremos el eco que va a tener este documento. Nadie del Gobierno de España ni de ninguna comunidad autónoma va a recibir al señor Lambán para contrastar esa propuesta», ha opinado, agregando que «la voz propia de la que habla se va a quedar en un susurro».

«La irrelevancia política de Lambán ya la hemos visto en su incapacidad para convocar una bilateral con el Gobierno de España, algo que no consigue desde 2018. Desde entonces han pasado cuatro ministros de Política Territorial. Esa es la irrelevancia política de Lambán, que vamos a ver de nuevo en el ámbito de la Sanidad», ha agregado el líder 'popular' en Aragón.

Debate "cara a cara"

Por otra parte, Azcón ha insistido en la celebración de un «debate cara a cara» con el presidente de la comunidad autónoma para abordar los problemas de los aragoneses, «que no se merecen un presidente del Gobierno regional que se esconda», porque en esta tierra, ha anotado, «somos valientes». Ha afirmado: «Si Lambán no acepta un debate, es evidente que esa cobardía política no puede ser premiada en las urnas el próximo 28 de mayo».

En este sentido, el dirigente del PP ha indicado que «no puede ser» que se hable continuamente de los problemas que tiene con el Gobierno nacional o con los socialistas de Huesca; de los líos del partido socialista; o de que Lambán tenga un vicepresidente condenado con una sentencia judicial «por haber hecho trampas dentro de su propio partido», reclamando «hablar de la sanidad o de los proyectos de la nieve».