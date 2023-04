El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería de aprovechar su visita a la Comunitat Valenciana «para pedir perdón a las más de 2.500 familias alicantinas a las que les ha quitado el agua para poder regar sus campos».

Así se ha manifestado el presidente del PPCV tras participar junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, el presidente provincial del PP de Alicante, Toni Pérez y el alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala, en un acto con interventores y apoderados del PP de la ciudad y ante la Conferencia Municipal que celebra el PSOE en València.

«Si no vienen más que para pensar que nos pisan como un felpudo, yo lo mínimo que pido es que, al menos, tengan la deferencia de pedir perdón no solo a las víctimas que ven cómo los agresores han visto rebajadas sus penas --por la ley del solo sí es sí--, sino a las 2.500 familias que ven peligrar su futuro» por el recorte del trasvase Tajo-Segura, ha señalado Mazón.

En referencia a esta visita de Sánchez, Carlos Mazón ha afirmado que no quieren «ser el felpudo de quien maltrata a esta tierra, de quien no trae el agua, no apuesta por las infraestructuras y por las inversiones productivas, ni por la financiación, ni por bajar los impuestos».

Así, ha indicado que este domingo está Sánchez, ayer vino José Luis Rodríguez Zapatero «de telonero» y el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, es «el alfombrero, que pone la alfombra». Pero se ha preguntado si han traído el agua, la financiación, la agencia para la digitalización a Alicante; si han arreglado que el AVE llegue a Atocha en lugar de a Chamartín o si han avanzado en el Corredor Mediterráneo, entre otros temas. «Yo no lo he visto», ha señalado.

En esta línea, ha advertido: «No voy a permitir que seamos el último refugio del sanchismo porque la Comunitat quiere ser fuerte y poder competir en las grandes ligas».

El presidente de los 'populares' valencianos ha afirmado que el PPCV es el partido «que va a bajar los impuestos a todo el mundo, vamos a garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la libertad de los padres y vamos a poner en marcha las infraestructuras sociales, sanitarias y educativas que no han sido una prioridad para los gobiernos de Sánchez y Puig».

Presidente herculano

«Llevo siempre conmigo a mi ciudad, mi provincia y a la Comunitat Valenciana. Quiero deciros que estoy muy orgullosos de ser el primer candidato a la Generalitat valenciana que concurre por Alicante pero, sobre todo, de poder el primer presidente de la Generalitat Valenciana herculano», ha apuntado.

Por último, Mazón ha afirmado que «queremos una ciudad, una provincia y una Comunitat donde nadie nos diga si somos buen o mal alicantino, buen o mal español y por eso vamos a trabajar todos de manera muy seria e intensa para que llegue el cambio».

«Quiero deciros que yo soy uno de vosotros y que sois la base de este partido; por eso es muy importante que hoy sepamos que el cambio ya viene a la Comunitat Valenciana y que vamos a ser clave para España, porque tenemos un gran proyecto y un potencial humano como nadie», ha asegurado.