Andalucía suma a su patrimonio dos obras sobre Picasso, 2.335 negativos de Atín Aya y documentos sobre Emilio Castelar

La Junta de Andalucía ha adquirido dos obras sobre el pintor malagueño Pablo Picasso, de cuya muerte se conmemora este año su cincuentenario, así como ha incorporado al patrimonio documental andaluz más de 2.300 negativos del fotógrafo Atín Aya (1955-2007), y documentos relacionados con quien fuera el último presidente de la Primera República española, Emilio Castelar (1832-1899), entre otros bienes.

Dicha información aparece recogida en uno de los acuerdos de la reunión del Consejo de Gobierno del pasado martes, 11 de abril, por el que se tomaba conocimiento de las adquisiciones y depósitos de bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico Andaluz en el pasado año 2022, consultado por Europa Press.

En concreto, la Administración de la Junta de Andalucía acrecentó, durante el pasado ejercicio de 2022 y a través de la adquisición «a título oneroso» y lucrativo de bienes de dominio privado«, sus fondos documentales y bibliográficos con una serie de documentos y obras »significativas desde un punto de vista histórico y artístico", que se han incorporado al 'Patrimonio Documental y Bibliográfico de Andalucía' y quedan sometidos al régimen de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, e inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, según pone de relieve la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en dicho acuerdo.

Así, por un lado, y «en preparación de los actos conmemorativos del 50º aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso», por parte de la Junta se han adquirido dos «importantes obras», cuya existencia y disponibilidad habían sido investigadas previamente por la Biblioteca de Andalucía, y que son 'Picasso', por Jean Cocteau (París, Librairie Stock, 1923), y 'Pablo Picasso' (London, New York, The Studio Ltd., 1930).

De igual modo, la Junta ha incorporado al Patrimonio Documental de Andalucía el depósito en el Archivo General de Andalucía del archivo personal de Atín Aya, «considerado como uno de los fotógrafos españoles más importantes del siglo XX», a solicitud de su hija, María Aya Orellana.

Las fotografías de este autor incluyen personajes «muy representativos de la vida social sevillana y de Andalucía, todos fieles retratos de una realidad social y cultural», según se especifica desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en el citado acuerdo, en el que se detalla que el fondo contiene 2.335 negativos fotográficos en diversos formatos (35 mm 6x7, 9x12), contactos y diapositivas, que superan los 70.000 fotogramas, así como «mucho material positivado en gran formato».

Documentos sobre el poeta aquilino duque y el político emilio castelar

Además, entre las incorporaciones «más notables» al Patrimonio Documental de Andalucía, la Junta dedica «especial mención» a la donación de Adriano Duque Crane de testamentos y escrituras de propiedad de los siglos XVIII y XIX de la casa natal del poeta y escritor Aquilino Duque Gimeno (1931-2021), narrador, poeta y ensayista.

La documentación, reunida en un tomo, se encuentra custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y el conjunto de las escrituras ofrece «una información valiosa sobre la propiedad en la Sevilla de los siglos XIX y XX, y proporciona interesantes detalles sobre la biografía del poeta», según valoran desde el Gobierno andaluz.

Igualmente, el patrimonio documental andaluz se ha ampliado con una donación de una serie de bienes personales del político decimonónico Guillermo Solier Corona, entre los que se encuentran documentos relacionados con la figura de Emilio Castelar (1832-1899), último presidente de la Primera República Española; concretamente, una fotografía, dos recortes de prensa, tres tarjetas de visita y un recorte de papel con su membrete oficial, unos documentos que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla.

Por último, de cara al «importante» IV centenario del fallecimiento del escritor, sacerdote y músico del Siglo de Oro Vicente Espinel (1550-1624), a celebrar el próximo año 2024, se ha realizado «un esfuerzo notable» para adquirir un ejemplar «valiosísimo» de su obra más conocida, las 'Relaciones de la vida del escudero Marcos Obregón', edición aparecida en Barcelona, por Geronimo Margarit y a su costa, en 1618.