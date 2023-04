El consejero municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza y exconcejal de Cs, Víctor Serrano, ha asegurado que «no se va a cobrar un solo euro si no hay grupo municipal» al quedar disuelto tras darse de baja en la formación naranja los seis ediles.

Serrano ha explicado que esta decisión «no obedece solo a que los 6 concejales hagamos un ejercicio de responsabilidad y transparencia, sino que se cumplen las normas de la casa» por el Ayuntamiento.

De esta forma ha replicado a las críticas del portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, porque después de ser alcalde durante cuatro años «aún no sabe que el reglamento orgánico establece que cuando un concejal es no adscrito se aparta del grupo y si son todos los concejales, el grupo desaparece».

Le ha pedido a Santisteve que haga con las cuentas de ZeC lo que ha hecho la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, de elevarlas a la Intervención y al secretario del pleno y hacer un a auditoría externa por un profesional y las haga públicas.

De zec a podemos

Tras calificado de «oceánico» el desconocimiento de Santisteve del reglamento municipal ha dicho que «es mentira» que el darse de baja de Cs los seis concejales haya estado «orquestado hace tiempo y lo dicen los hechos». Al respecto, ha recordado que ha sido público y notorio cuando ha habido desavenencias de los concejales de Cs con la dirección del partido y se han contado por todas las partes.

Le ha recordado a Santisteve que siendo alcalde tuvo un consejero que 4 meses antes de las elecciones de 2019 dejó el partido de ZeC para anunciar que se iba a Podemos y «no lo cesó de consejero de Economía y Cultura, ni lo echó de ZeC». «La izquierda quiere para los demás lo que no pregona para sí misma», ha zanjado.

Asimismo, ha señalado que al concejal Ignacio Magaña que fue expulsado del grupo socialista hasta que se resolviera un asunto judicial por posible violencia de género que al finalmente se falló a su favor y mientras estuvo como concejal no adscrito ningún grupo del PP o Cs pidió que al grupo del PSOE se le reasignase el personal porque tenía un concejal menos, como dice el reglamento que se tiene que ajustar a la representación obtenida.

Le ha pedido a Santisteve «un poquito de memoria y responsabilidad porque pide a los demás lo que él no hizo».

Junta portavoces

Sobre la petición de ZeC de que nadie de Cs podría estar en la Junta de Portavoces al haberse disuelto el grupo ha contestado que Santisteve «debería saber» que la vicealcaldesa es la primera teniente de alcalde que es una cuestión de Gobierno y no de grupo municipal y en la Junta de Portavoces representa al alcalde como primer teniente de alcalde.

Según Serrano, el portavoz de ZeC «tiene poca memoria, es poco coherente con lo que hizo siendo alcalde con uno de los concejales de su grupo y, además, no se entera porque no conoce el reglamento municipal y no conoce la figura de Sara Fernández dentro de la Junta de Portavoces. Ha estado poco acertado».

Réplica a lambán

Al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que considera que los 6 concejales de Cs son tránsfugas y deberían dejar el acta de concejales, le ha contestado que el PSOE ha fichado a concejal de Cs para encabezar la lista del PSOE en Fraga, si bien dejó su acta de concejal.

«Los tránsfugas --ha explicado Serrano-- se utilizan para cambiar mayorías y es insólito que se llamen así a los 6 concejales de Cs que durante 42 días mantienen el Gobierno municipal en un ejercicio de responsabilidad en contra de su interés personal porque hay un detrimento económico».

Ha aventurado que «serán las urnas las que determinen el grado de confianza con determinados candidatos».

Le ha querido recordar a Lambán que concurrió como independiente en las listas de Cs en 2019 y «así me voy» al darse de baja. «Llamarme tránsfuga cuando llevo viviendo 25 años de mi profesión cuando alguien que me critica lleva toda la vida viviendo de la política es una broma».

Serrano ha augurado que este asunto del cese en bloque de los 6 concejales de Cs «va a durar lo que dure, es una tormenta en vaso de agua».