Isabel María Moreno, alumna del IES Juan López Morillas de Jódar (Jaén), es la única estudiante española que ha logrado plaza con beca en la Universidad de Harvard, en Massachusett (EEUU), para el curso 2023/2024. Estudiará Neuromedicina. La enfermedad de alzheimer que padece su abuela le ha llevado a inclinarse por esta carrera y ha sido, como ella ha dicho, su principal motivación a la hora de cumplir todos los trámites que ha tenido que cumplimentar antes de ser oficialmente admitida.

«Estaba buscando universidades donde pudiera estudiar cosas relacionadas con las enfermedades neurogenerativas porque mi abuela tiene una, el alzheimer, e hice la solicitud porque su programa de becas y al final ha resultado», ha dicho esta Isabel María Moreno, que ha sido recibida por el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella.

Esta estudiante, que ahora vive centrada en terminar su segundo de Bachillerato para presentarse a la selectividad, ha apuntado que ha sido un camino complicado puesto que «la tasa de aceptación en Harvard es muy baja, hay que presentar muchos trabajos, el expediente académico, hablar un poco sobre ti, intentar mencionar lo que te hace especial para que ellos se interesen en ti, es un proceso muy duro que se hace completamente en inglés», pero para el que ella tenía una fuerte motivación y que no era otra que su abuela.

Moreno ha señalado que aunque no hubiera sido admitida, «ha sido una buena experiencia». Su idea era presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad y optar a hacer Medicina en aquella universidad española en la que le hubiera dado la nota. Ahora, mantiene su intención de presentarse a la selectividad, pero lo hace sabiendo que para los próximos cuatro años tiene ya plaza con beca en Harvard, ya que de no ser becada no podría haber accedido a estos estudios.

«Mis padres están muy contentos y también con mucho miedo porque hay que cruzar un océano para llegar hasta allí», ha dicho esta estudiante que ha recibido felicitaciones de muchas personas, entre ellas las del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aunque ella ha admitido que las felicitaciones más valiosas son las de sus «seres queridos» y de esas va «sobrada».

«Cuando alguien es hija de obreros y trabajadores lo primero que mira es las becas y las ayudas y como la universidad se compromete a ayudar financieramente, no tenía preocupación por eso, sabía lo que costaba, pero también sabía que ellos me iban a ayudar», ha dicho esta estudiante que se ha formado siempre en centros educativos públicos.

La joven ha asegurado tener «muchas ganas» de comenzar esta nueva experiencia, pero ahora lo que toca es acabar bachillerato y es en eso en lo que quiere centrarse, aunque ha reconocido que ahora «pesa la responsabilidad» de saber que es la única estudiante española que ha logrado esa beca para ingresar en Harvard.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha trasladado las felicitaciones a sus padres y al profesarado, al tiempo que ha subrayado «los valores y el compromiso» de esta joven estudiante como el factor determinante que ha pesado para conseguir abrir la puerta de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

«La Universidad ha premiado a una persona que está llamada a que sus conocimientos se pongan al servicio de la ciudadanía, como queda demostrado en el hecho de que quiera enfocar su formación hacia las enfermedades neurodegenerativas, como es el alzheimer», ha dcho Estrella.