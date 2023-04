El regreso de los rockeros Marah protagonizará el ciclo WOP Special Nights el 21 de abril en el Kafe Antzokia de Bilbao

La banda norteamericana Marah protagonizará el próximo viernes 21 de abril, en el Kafe Antzokia de Bilbao (22.00 horas) una nueva velada de las WOP Special Nights que organiza la fundación bilbaína The Walk on Project, entidad benéfica que destina fondos a la investigación de enfermedades neurodegenerativas raras.

El concierto en Bilbao de este conjunto de rock fundado en 1993 en Philadelphia por los hermanos Dave y Serge Bielanko, que llegan esta vez sin este último, quien se ha centrado en su carrera literario, supone el regreso de la formación a la actividad después de su gira de reunión, ocurrida en 2015 y 2016.

Junto al de Bilbao, la banda ofrecerá en España, entre el 20 y el 29 de abril, otros siete conciertos, dentro de un tour que dará comienzo en Vigo y concluirá en Barcelona, con escalas en Mallorca, Granada, Madrid, Zaragoza y Valencia, además de la capital vizcaína.

Marah han publicado, entre su debut discográfico en 1998 y el año 2014, fecha de su último disco, una decena de álbumes, solo con el menor de los hermanos, Dave Bielanko (guitarra y voz) como único miembro fijo en todos ellos.

Durante su primera etapa fueron auspiciados y apadrinados por referentes del rock como Steve Earle, en cuyo sello publicaron su segundo disco, 'Kids in Philly', y Bruce Springsteen, quien colaboró en el tercero, 'Float Away With the Friday Night Gods', que fue producido por el británico Owen Morris, productor de álbumes para Oasis, The Fratellis o The Verve.

Entre 2004 y 2008 culminaron su mejor periodo, tanto creativamente como en cuanto a estabilidad en su formación, con la incorporación del batería Dave Petersen y del guitarrista Adam Garbinski, ambos miembros del grupo Squad Five-0, y con la que cosecharon el reconocimiento internacional gracias a sus trepidantes actuaciones en vivo, plenas de derroche físico, energía, fuerza y pasión, con un rock que flirtea en ocasiones con elementos del folk y la actitud del punk.

Es esa formación la que graba dos de sus discos más reconocidos por la crítica 'If You Didn't Laugh, You'd Cry' (2005) y 'Angels of Destruction' (2008).

Ruptura en 2008

El exigente ritmo de esos años, con la salida de cuatro discos y dos EP's entre '20,000 Streets Under the Sky' (2004), y el citado 'Angels', sumadas a las continuas y agotadoras giras, terminaron por aflorar tensiones internas, a las que no ayudó el reconocido problema con el alcohol de Dave.

Justo antes de la salida de 'Angels of Destruction' (2008) y con una nueva gira ya cerrada, Garbinski, Petersen y Serge abandonaron el grupo y al frente quedó solo Dave, junto a la teclista Christine Smith.

Con ella y tres músicos alquilados llegarían a publicar dos discos más; el último de ellos, el de 2014, un acercamiento al country y el folk tradicional de las montañas de Pennsylvania.

En medio de esa etapa, Serge Bielanko volvió en 2011 para una puntual gira por España y varios conciertos en Estados Unidos, tras los cuales, regresó a su vida familiar y a la literatura.

Fue en 2015 y 2016 cuando la formación estrella se juntó de nuevo para una gira de reunión, tras el regreso de Garbinski, Petersen y de Serge y la incorporación a la pedal steel de Slo-Mo Brenner, quien también estará en este nuevo tour por España, pero no así Serge Bielanko, centrado en su faceta literaria y que ha dejado las giras.

El grupo cuenta actualmente con una nueva incorporación para esta gira actual, el joven de 18 años Gus Tritsch (violín y guitarra), con lo que la banda que comparecerá la integrarán Dave Bielanko (voz y guitarras), Adam Garbinski (bajo y guitarra) Dave Petersen (batería) Slo-Mo Brenner (slide guitar y bajo) y el citado Gus Tritsch.

Con este concierto, The Walk on Project retoma su ciclo de actuaciones musicales 'WOP Special Nights'. Las entradas cuestan, en venta anticipada en la web de la fundación y del antzoki, 20 euros+gastos, mientras que ya en taquilla costarán 24 euros.