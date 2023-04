Ayuso apuesta por 'Ganas' como lema electoral al 28M: "No hay nada más liberal que las ganas, no se pueden imponer"

La presidenta de al Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que su lema electoral de cara al 28 de mayo será 'Ganas', porque «no hay nada más liberal» ya que «se tienen o no, no se pueden imponer».

Así lo ha desvelado en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que este eslogan fue el mismo con el que ganó las elecciones a la Presidencia de su partido en la Comunidad de Madrid en mayo de 2022.

«Este año mi lema va a ser 'Ganas', van a ser las ganas (...) Es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, se tienen o no, no se pueden imponer. Quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar, porque además hay que ir a unas urnas con ilusión y alegría», ha expuesto la mandataria regional, quien ha apelado a una participación «espectacular» similar a los comicios del 4 de mayo, cuando se marcó un 71% y los 'populares' rozaron la mayoría absoluta.

Con este lema quiere trasladar que las cosas hay que «conquistarlas» y que no vale «ganar por la mínima o heredar las cosas» defendiendo un modelo de vida «liberal, abierto y bravo». Cree que las ganas son el motor para muchas cosas como «estudiar, prosperar o tener familia».

Ha asegurado que en «todos los rincones» de la región los ciudadanos tienen claro que quieren una Educación «de calidad y exigente», impuestos más bajos y respeto a la propiedad. En este punto ha señalado al sur.

«También en aquellos que la izquierda asumía como suyos. 'Los ciudadanos del sur son míos', pues nada más lejos. Un ciudadano de Fuenlabrada, Leganés o Getafe quiere ser una persona libre que es obrero o arquitecto que quiere tener una empresa, vivir mejor o a su manera y que le dejen en paz», ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha defendido que buscan que se apele «a las cosas normales y la normalidad», a lo que «sí pasa».