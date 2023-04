El 51,2% de los andaluces considera que el movimiento feminista ha tenido como consecuencia que los hombres sean tratados de manera injusta, afirmación a la que se suma que un 53,9% de los encuestados estima que el feminismo no responde a las demandas actuales de las mujeres, según figura en el Barómetro Andaluz de marzo del Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Este pronunciamiento de los andaluces se enmarca en el bloque de este trabajo sociológico de la Fundación adscrita a la Consejería de la Presidencia dedicado a las Perspectivas en torno a la conciliación.

El nuevo Barómetro Andaluz de la Fundación Centra descansa sobre 3.600 encuestas a residentes en Andalucía, cuyo trabajo se campo se realizó entre el 7 y el 21 de marzo, de ahí que incluya cuestiones relacionadas con la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

El 80,2% de los encuestados se declara en contra de la afirmación de que los hombres sean la principal causa de la desigualdad de las mujeres, al tiempo que un 65,3% señala a la sociedad en general como principal responsable de que se produzcan situaciones de desigualdad.

Un 27,8% de los andaluces sondeados por el Centro de Estudios Andaluces asegura que le produce tranquilidad cuando oye hablar de feminismo, mientras que un 26,3% reconoce sentir rechazo, afirmaciones a los que se suma que un 28,6% se siente identificado con las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Cuestionados si existe o no una igualdad real entre hombres y mujeres, un 68,1% de los encuestados se pronuncia con un no, para considerar un 54,9% que es la sociedad a la que corresponde hacer más para mejorar la igualdad, mientras que un 48,6% considera que las actuales políticas de igualdad de Andalucía no mejoran la situación de las mujeres andaluzas, así como un 75,7% se declara partidario de leyes que garanticen la igualdad, a lo que se suma que un 19,1% de los encuestados apuntan que el PP sería el partido que mejor puede solucionar los problemas de las mujeres, seguido muy de cerca por el PSOE, según un 18,5% de los encuestados.

Más de la mitad de los participantes en el sondeo del Centro de Estudios Andaluces, un 54,9%, concluye que no existen condiciones de igualdad para hombres y mujeres, afirmación a la que se suma que un 53,7% apunta que es la mujer quien asume mayor sacrificio para alcanzar la conciliación, y un 38,7% se pronuncia a favor de la regulación legal de las cuotas obligatorias de hombres y mujeres en los consejos de administración.

Un 57,4% señala el paro como principal problema de andalucía

Un 57,4% de los encuestados apunta el paro como el principal problema de Andalucía, aunque esa consideración baja a un 33,7% cuando se le pregunta por el principal problema personal, mientras que un 40,9% de los participantes en el sondeo cree que su situación económica es buena, apreciación a la que se suma que un 52% de los sondeados creen que su situación económica es igual a la de hace un año y que un 37,1% señala que la marcha de la economía andaluza será peor que la española en los próximos meses.

De periodicidad trimestral, el Barómetro Andaluz del Centra lo audita externamente el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía y obtiene el visado que acredita el cumplimiento de los máximos estándares de calidad en su dirección científica y a la integridad, validez y calidad de sus resultados, según una nota del propio Centra.