Ayuso no descarta fichar a miembros de CS para el equipo de Almeida: "Estamos en mitad de las negociaciones"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este lunes que no descarta fichar a miembros de Ciudadanos para el equipo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

«Estamos en mitad de las negociaciones, entonces, ahora mismo, no le puedo decir», ha contestado la dirigente regional, preguntada por las posibles incorporaciones 'naranjas' al equipo del regidor. En estos días los concejales Pepe Aniorte y Ángel Niño han abandonado Ciudadanos, entre rumores sobre su posible incorporación al PP.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso ha admitido que es consciente de que los partidos cuando quieren ser «una casa abierta y sensible a todas las formas de pensar» necesitan «ser pragmáticos y pensar quiénes son los mejores» para que formen parte del proyecto. En este punto, ha recordado que no todos los miembros de su proyecto tienen «carné del PP».

En todo caso, ha hecho hincapié en que ahora tienen «unas largas conversaciones durante estos días» porque hay «una situación distinta a la que tenía hace dos y cuatro años».

«Ahora soy presidenta de un partido y, por tanto, tengo que pensar en, digamos, una estrategia donde en los municipios, en la lista autonómica, en todas las listas, haya una profunda renovación y haya una integración de nuestros proyectos, de nuestros equipos, con miembros del partido, con personas que están afiliadas y que nunca han tenido una responsabilidad o con personas que vienen de otros partidos como puede ser el caso de Ciudadanos», ha señalado.

Ayuso le ha pedido a los 179 candidatos del PP a los municipios una «renovación». Considera que hace falta porque es necesario cuidar «los detalles», porque «nadie es el mismo cuando lleva mucho tiempo ejerciendo la misma tarea». «Para eso no me dejaré llevar por el dogmatismo... Quien haya sido una persona responsable y trabajadora y tenga qué aportar me parece bien», ha indicado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha reconocido que les ha pedido a los candidatos de municipios que no integren a personas que vienen de dos o tres partidos porque considera «que es irrespetuoso con el electorado». Tampoco a personas que hayan atentado gravemente «contra la honorabilidad» del PP ni hayan lanzado «graves acusaciones».

«Mientras sean personas que han aportado, con quienes hemos discutido, pero con quienes juntos podamos hacer un buen proyecto, no lo descarto. Aún está mucho por ver porque hay que mezclar lo mejor que tenemos con la experiencia, renovación, con las integraciones... Estamos a la mitad», ha manifestado.