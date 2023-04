Gestión de Cercanías, Sanidad preventiva y no reactiva y Educación personalizada, ejes de CS en la Comunidad el 28M

Ciudadanos afronta la campaña electoral de cara a las comicios a la Presidencia de la Comunidad de Madrid del próximo 28 de mayo con un programa electoral que tendrá entre sus ejes una Educación personalizada, una Sanidad preventiva y no reactiva o el apoyo a las familias y la conciliación, con medidas como una jornada laboral flexible, además de apostar por la gestión de Cercanías.

En una entrevista con Europa Press, la candidata de la formación 'naranja' a la Comunidad, Araceli Gómez, más conocida como Aruca, ha desgranado algunas de las principales líneas del partido liberal de cara a la cita con las urnas, con una apuesta por el necesario «cambio de paradigma» para salir del «eje analógico» en el que está sumida la sociedad con las viejas políticas, y «que es totalmente inútil», para apostar por un «eje digital» que logre «esa transformación digital y esa transición ecológica» sin dejar a nadie atrás.

Como punto prioritario, desde CS apuestan por una Educación que esté personalizada a través del uso de la Inteligencia Artificial, que posibilita herramientas que permitan acabar con las labores administrativas de los docentes, para que se dediquen a la pedagogía y al aprendizaje, y para ayudar «a la evaluación de los propios alumnos, a proponerles nuevos métodos de aprendizaje».

Como eje complementario, Araceli Gómez ha puesto como reto situar a alguna universidad madrileña entre las mejores del mundo. «No por tener muchas es mejor nuestra educación, pero sí que hay que hacer un esfuerzo por tenerlas de calidad», ha apostillado.

También en materia educativa, ha apostado por centros docentes que cuenten con un «pool de profesionales», con psicólogo, un nutricionista, una enfermedad escolar, para ayudar a una población infantil que «está sufriendo las cuestiones de una sociedad que avanza cuando los servicios no avanzan con ella».

Sanidad preventiva

Otro de los ejes programáticos de la formación será la Sanidad, con una apuesta por «una política trasversal» y en la que el foco se pase de la Atención Hospitalaria y de la reactividad en la salud a la prevención. «Los centros de salud deben ser para mantener la salud, que lo dice el propio nombre de la infraestructura, pero no conseguimos nada más que sean reactivos, que sean para poner tratamientos y que sean cuando la gente ya tiene síntomas. Yo quiero que mi centro de salud me llame para hacerme pruebas, para hacer cribados, para prevenir enfermedades que puedan tener», ha explicado.

Una prevención, ha señalado, que tiene que ir también acompañada de la tecnología, para que sea una herramienta más, con medidas como el historial clínico compartido. «Tenemos una identidad digital casi para comprar y que sepan más los dueños de las redes sociales de nosotros que nuestro propio gobierno para ayudarnos, es una ironía en la vida hoy en día», ha concretado.

Como tercer eje prioritario ha apuntado a la defensa de las familias y la conciliación. Sobre este punto, medidas como colegios con horario ampliado, facilitar comedor escolar o actividades extraescolares, combinado con jornadas laborales flexibles.

Necesidades de las familias con un horario ampliado, extraescolares en el colegio o centros que cubran todo el espectro de la Educación Primaria hasta Bachillerato que cubren los centros concertados y que, según Aruca Gómez, se pueden trasladar a los públicos. «Hoy en día las redes que se tejen entre lo privado y lo público tienen que ser redes que casi no se note qué parte es privada y qué parte es pública», ha explicado.

Jornada laboral flexible

En la misma línea, pone sobre la mesa la jornada laboral flexible, basada en la consecución de objetivos, a través de incentivos en las empresas. «No planteamos que tenga que ser cuatro días, que tengan que ser ocho horas. Nosotros lo que queremos es que empecemos a trabajar por objetivos y las personas puedan trabajar esos objetivos donde quiera que estén», ha aclarado, para defender la importancia de cuestiones como tener tiempo para dormir, «algo básico en las personas».

De forma complementaria, esa conciliación familiar también tendría su repercusión en las deducciones fiscales. «Los cuidados familiares, tanto a personas dependientes por mayores como a niños y personas con discapacidad, necesitan un apoyo de su Administración», ha defendido.

También en materia fiscal, ha apostado por actuar sobre el IRPF, el que afecta de manera más directa a las familias, frente a «fuegos artificiales» como una política de Ayuso que nadie sabe cuál es o un 'impuesto para ricos' «absurdo» porque «la gran fortuna es la que se puede hacer la gran evasión» y se puede ir «a cualquier país en cualquier momento».

«En este país, la gran subida de impuestos desde Juan 'la Loca' la ha hecho el PP. Y todos seguimos creyendo que el Partido Popular baja impuestos. Pues no. El PP baja o sube impuestos dependiendo de lo que conviene, el PSOE baja o sube impuestos dependiendo de lo que le conviene, y se reparten los papeles. Vivimos en un pesaje continuo. Entonces, el pesaje es para entretener al público, pero la pelea está más que amañada», ha lamentado.

Frente a esta política, desde CS apuestan por «ensanchar la economía», «que haya muchas más oportunidades, que la gente que quiera poner un negocio pueda poner un negocio de un día para otro sin tener que pedir 50.000 papeles».

Gestión de cercanías

En materia de transporte y movilidad, tras los últimos episodios en la red de Cercanías de la Comunidad, cuya gestión depende del Ministerio de Transportes, la candidata 'naranja' ha denunciado que se usa «como moneda de cambio» en una guerra de reproches mutuos entre administraciones.

«A mí no me entretiene esto, me enfada y me hace que al final tenga que contarle a los ciudadanos que nosotros lo que queremos es que, por ejemplo, las competencias de Cercanías sean de la Comunidad Autónoma. Nosotros queremos controlar nuestros trenes y ser responsables de lo que pasa, de su mantenimiento, de su horario, de su frecuencia», ha detallado.